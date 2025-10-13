L’Olympique de Marseille suit de très près Yassine Gessime, la révélation marocaine de la Coupe du Monde U20. À seulement 19 ans, le jeune milieu offensif de Dunkerque s’impose déjà comme un joueur capable de faire des différences.

Auteur d’un but et de trois passes décisives depuis le début de la saison, Yassine Gessime attire les regards des recruteurs français et étrangers grâce à sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à créer le danger dans les zones offensives. L’OM ne déroge pas à la règle.

Selon Lion Times, spécialisé dans le football marocain, Mehdi Benatia, en lien étroit avec le joueur, aurait déjà pris contact avec son entourage pour mesurer l’intérêt de l’ailier de 19 ans et l’accompagner vers une possible arrivée au Vélodrome. L’ancien défenseur international marocain agit comme un intermédiaire clé dans ce dossier, jouant le rôle de conseiller et de relais entre le joueur et le club phocéen.

Benatia craque pour Gessime, régional de l’étape

L’OM, conscient de la valeur du profil, voit en Gessime un potentiel futur titulaire capable d’apporter fraîcheur et créativité à l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais le club phocéen sait qu’il devra se dépêcher. Gessime n’est pas seul sur le marché et plusieurs équipes françaises et européennes suivent ses performances de près. Son statut de révélation de la Coupe du Monde U20 a propulsé son nom sur le devant de la scène, et certains clubs envisagent déjà de le recruter dès le prochain mercato pour ne pas rater le coche.

Pour Marseille, l’enjeu est double : sécuriser un joueur talentueux à fort potentiel tout en anticipant l’intérêt grandissant des autres clubs. Le club pourrait devoir négocier rapidement avec Dunkerque, qui ne voudra pas se séparer de son jeune prodige sans une offre convaincante. Le timing sera crucial, car un retard pourrait permettre à d’autres équipes de devancer l’OM. Marseille a toutefois un avantage majeur dans sa manche : Gessime est natif de Salon-de-Provence. Sa cote est estimée à 2 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt.