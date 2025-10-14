ASSE : avant Le Mans, les Verts ont reçu une nouvelle qui va faire grand bruit
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Les infos du jour : Yamal (Barça) pas le bienvenu au PSG, Stassin (ASSE) récompensé, Gouiri (OM) touché, le faux pas de Beye au Stade Rennais

Lamine Yamal avec l'écusson du FC Barcelone derrière lui.
Raphaël Nouet
14 octobre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 14 octobre2025.

La grosse info : le feuilleton Yamal au PSG se prolonge

Chaque jour apporte de nouveaux échos à l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal (FC Barcelone). Ce mardi, Pierre Ménès assure que l’ailier espagnol n’aurait pas la mentalité adéquate pour Luis Enrique.

PSG Mercato : Ménès prend Luis Enrique pour fracasser la rumeur Yamal

PSG Mercato : un remplaçant étale son malaise et évoque un départ

Mais aussi…

Lucas Stassin a été élu meilleur joueur de Ligue 2 pour le mois de septembre.

ASSE : un premier bon présage pour la venue du Mans

ASSE – Le Mans : une première surprise en vue dans le onze des Verts  ?

ASSE – OL : la justice a remis une pièce après les incidents dans le derby ! 

ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili, la bonne nouvelle qui pourrait tout changer cet hiver !

ASSE : une star déclare sa flamme à Saint-Etienne et choque tout Lyon !

ASSE : Horneland privé d’un titulaire pour plusieurs semaines !

ASSE : un autre international est rentré prématurément dans le Forez !

ASSE : Stassin remporte un trophée grâce aux supporters

ASSE Mercato : une offre impossible à refuser pour Davitashvili en janvier ?

Amine Gouiri a été victime d’un geste très dangereux de la part du gardien ougandais. Il est sorti sur une civière.

OM : Emerson a un autre rêve en tête que remporter la Ligue 1

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !

OM : Benatia va donner le coup de grâce à l’OL au Mercato d’hiver 

OM Mercato : un cador de Ligue 1 torpille le dossier Gessime Yassine 

OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Pavard !

OM : déjà du très lourd à l’horizon pour cet hiver ! 

OM : loin des terrains, Kondogbia choque avec sa reconversion

OM : les notes des Marseillais à la trêve 

OM : énorme frayeur pour Gouiri avec l’Algérie !

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce mardi 14 octobre.

Revue de presse : Özer s’explique après la polémique, une boulette fatale à Beye au Stade Rennais ?

Malgré le début de saison décevant, les Kita seraient prêts à laisser tout le temps nécessaire à Luis Castro pour imposer ses idées.

FC Nantes : coup dur pour Leroux avant le LOSC

FC Nantes Mercato : on sait où en sont les dossiers Kurzawa et Amavi 

FC Nantes : les Kita font passer un message fort pour l’avenir de Castro

Malick Fofana est le 2e joueur de Ligue 1 le plus souvent victime de fautes. Un symbole de son très bon début de saison.

OL Mercato : maltraité en L1, Fofana figure sur les tablettes de 2 grands clubs anglais

Pour Pierre Ménès, on en a beaucoup trop fait avec le retour de Florian Thauvin en équipe de France.

RC Lens : Sage enregistre une bonne nouvelle avant le Paris FC

RC Lens : Pierre Ménès s’invite dans la polémique Florian Thauvin

Habib Beye a cru bon de passer directement par la famille Pinault pour court-circuiter ses dirigeants. Une mauvaise idée…

Stade Rennais : l’avenir de Beye déjà réglé par Sage et le RC Lens ?

Stade Rennais : Beye a commis le faux pas ultime avec les Pinault !

Le sélectionneur des Bleus estime que le premier but islandais aurait dû être refusé.

Islande – France : Ménès et Riolo allument les Bleus, Deschamps crie au scandale !

Touché en sélection, Franco Mastantuono sera finalement apte pour le match de dimanche à Getafe.

Real Madrid : feu vert pour Mastantuono et un nouvel international français !

Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici !

Revue de presse espagnole : Mbappé va mieux au Real, ça s’anime pour l’avenir de Lewandowski au Barça

Très mauvaise nouvelle pour le Barça : Robert Lewandowski est out pour trois semaines. Il devrait manquer le Clasico.

FC Barcelone Mercato : le PSG fonce sur un autre crack du Barça que Yamal !

FC Barcelone : le PSG prêt à piquer le rêve absolu du Barça au Mercato !

Coup de tonnerre au Barça : Lewandowski blessé à moins de deux semaines du Clasico !

FC Barcelone Mercato : un joueur à 500 M€ va bientôt signer !

FC Barcelone : au tour de Raphinha de régler ses comptes !

FC Barcelone : Lamine Yamal et Nicki Nicole se sont envoyés en l’air et ont fait encore mieux !

ASSEEquipe de FranceFC BarceloneFC NantesLigaLigue 1Ligue 2OLOMPSG
#A la une#RECAP'

Les plus lus

Gautier Larsonneur (ASSE)
ASSE...

ASSE : avant Le Mans, les Verts ont reçu une nouvelle qui va faire grand bruit

Par Bastien Aubert
Djaoui Cissé lors du match de l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Djaoui Cissé dans le viseur d’un club jouant la Champions League

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal avec l'écusson du FC Barcelone derrière lui.
ASSE...

Les infos du jour : Yamal (Barça) pas le bienvenu au PSG, Stassin (ASSE) récompensé, Gouiri (OM) touché, le faux pas de Beye au Stade Rennais

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri fêtant son premier but de la saison avec l'OM lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : énorme frayeur pour Gouiri avec l’Algérie !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match à Toulouse.
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita font passer un message fort pour l’avenir de Castro

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana lors d'un entraînement de la sélection belge.
Mercato...

OL Mercato : maltraité en L1, Fofana figure sur les tablettes de 2 grands clubs anglais

Par Raphaël Nouet
Pierre Ménès arrivant à Strasbourg pour un match contre Angers en 2021.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Ménès s’invite dans la polémique Florian Thauvin

Par Raphaël Nouet
Les Marseillais à la fête
Ligue 1...

OM : les notes des Marseillais à la trêve 

Par Bastien Aubert
Zuriko Davitashvili lors de Montpellier-ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : une offre impossible à refuser pour Davitashvili en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin félicité par ses partenaires lors de Montpellier-ASSE.
ASSE...

ASSE : Stassin remporte un trophée grâce aux supporters

Par Raphaël Nouet
Matvey Safonov saluant Lucas Chevalier après un match du PSG.
Mercato...

PSG Mercato : un remplaçant étale son malaise et évoque un départ

Par Raphaël Nouet
Franco Mastantuono félicitant Alvaro Carreras lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : feu vert pour Mastantuono et un nouvel international français !

Par Raphaël Nouet
Stojkovic au milieu de ses partenaires stéphanois lors du match à Clermont.
ASSE...

ASSE : un autre international est rentré prématurément dans le Forez !

Par Raphaël Nouet
Geoffrey Kondogbia lors du match de l'OM sur la pelouse du Real Madrid.
Ligue 1...

OM : loin des terrains, Kondogbia choque avec sa reconversion

Par Raphaël Nouet
Raphinha lors du match du FC Barcelone sur la pelouse d'Oviedo.
FC Barcelone...

FC Barcelone : au tour de Raphinha de régler ses comptes !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : Horneland privé d’un titulaire pour plusieurs semaines !

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal déçu lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Ménès prend Luis Enrique pour fracasser la rumeur Yamal

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Ligue 1...

RC Lens : Sage enregistre une bonne nouvelle avant le Paris FC

Par Raphaël Nouet
Habib Beye au milieu de ses joueurs après le nul au Havre.
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye a commis le faux pas ultime avec les Pinault !

Par Raphaël Nouet
Kad Merad
ASSE...

ASSE : une star déclare sa flamme à Saint-Etienne et choque tout Lyon !

Par Bastien Aubert
Le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, lors d'un match au Vélodrome la saison dernière.
Ligue 1...

OM : déjà du très lourd à l’horizon pour cet hiver ! 

Par Bastien Aubert
Frenkie de Jong (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un joueur à 500 M€ va bientôt signer !

Par Bastien Aubert
Benjamin Pavard (OM)
Mercato...

OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Pavard !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili, la bonne nouvelle qui pourrait tout changer cet hiver !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet