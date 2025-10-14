Les infos du jour : Yamal (Barça) pas le bienvenu au PSG, Stassin (ASSE) récompensé, Gouiri (OM) touché, le faux pas de Beye au Stade Rennais

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 14 octobre2025.

La grosse info : le feuilleton Yamal au PSG se prolonge

Chaque jour apporte de nouveaux échos à l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal (FC Barcelone). Ce mardi, Pierre Ménès assure que l’ailier espagnol n’aurait pas la mentalité adéquate pour Luis Enrique.

PSG Mercato : Ménès prend Luis Enrique pour fracasser la rumeur Yamal

PSG Mercato : un remplaçant étale son malaise et évoque un départ

Mais aussi…

Lucas Stassin a été élu meilleur joueur de Ligue 2 pour le mois de septembre.

ASSE : un premier bon présage pour la venue du Mans

ASSE – Le Mans : une première surprise en vue dans le onze des Verts ?

ASSE – OL : la justice a remis une pièce après les incidents dans le derby !

ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili, la bonne nouvelle qui pourrait tout changer cet hiver !

ASSE : une star déclare sa flamme à Saint-Etienne et choque tout Lyon !

ASSE : Horneland privé d’un titulaire pour plusieurs semaines !

ASSE : un autre international est rentré prématurément dans le Forez !

ASSE : Stassin remporte un trophée grâce aux supporters

ASSE Mercato : une offre impossible à refuser pour Davitashvili en janvier ?

Amine Gouiri a été victime d’un geste très dangereux de la part du gardien ougandais. Il est sorti sur une civière.

OM : Emerson a un autre rêve en tête que remporter la Ligue 1

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !

OM : Benatia va donner le coup de grâce à l’OL au Mercato d’hiver

OM Mercato : un cador de Ligue 1 torpille le dossier Gessime Yassine

OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Pavard !

OM : déjà du très lourd à l’horizon pour cet hiver !

OM : loin des terrains, Kondogbia choque avec sa reconversion

OM : les notes des Marseillais à la trêve

OM : énorme frayeur pour Gouiri avec l’Algérie !

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce mardi 14 octobre.

Revue de presse : Özer s’explique après la polémique, une boulette fatale à Beye au Stade Rennais ?

Malgré le début de saison décevant, les Kita seraient prêts à laisser tout le temps nécessaire à Luis Castro pour imposer ses idées.

FC Nantes : coup dur pour Leroux avant le LOSC

FC Nantes Mercato : on sait où en sont les dossiers Kurzawa et Amavi

FC Nantes : les Kita font passer un message fort pour l’avenir de Castro

Malick Fofana est le 2e joueur de Ligue 1 le plus souvent victime de fautes. Un symbole de son très bon début de saison.

OL Mercato : maltraité en L1, Fofana figure sur les tablettes de 2 grands clubs anglais

Pour Pierre Ménès, on en a beaucoup trop fait avec le retour de Florian Thauvin en équipe de France.

RC Lens : Sage enregistre une bonne nouvelle avant le Paris FC

RC Lens : Pierre Ménès s’invite dans la polémique Florian Thauvin

Habib Beye a cru bon de passer directement par la famille Pinault pour court-circuiter ses dirigeants. Une mauvaise idée…

Stade Rennais : l’avenir de Beye déjà réglé par Sage et le RC Lens ?

Stade Rennais : Beye a commis le faux pas ultime avec les Pinault !

Le sélectionneur des Bleus estime que le premier but islandais aurait dû être refusé.

Islande – France : Ménès et Riolo allument les Bleus, Deschamps crie au scandale !

Touché en sélection, Franco Mastantuono sera finalement apte pour le match de dimanche à Getafe.

Real Madrid : feu vert pour Mastantuono et un nouvel international français !

Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici !

Revue de presse espagnole : Mbappé va mieux au Real, ça s’anime pour l’avenir de Lewandowski au Barça

Très mauvaise nouvelle pour le Barça : Robert Lewandowski est out pour trois semaines. Il devrait manquer le Clasico.

FC Barcelone Mercato : le PSG fonce sur un autre crack du Barça que Yamal !

FC Barcelone : le PSG prêt à piquer le rêve absolu du Barça au Mercato !

Coup de tonnerre au Barça : Lewandowski blessé à moins de deux semaines du Clasico !

FC Barcelone Mercato : un joueur à 500 M€ va bientôt signer !

FC Barcelone : au tour de Raphinha de régler ses comptes !

FC Barcelone : Lamine Yamal et Nicki Nicole se sont envoyés en l’air et ont fait encore mieux !