Formé à l’ASSE, le piston gauche du Mans Lucas Calodat (23 ans) espère jouer un mauvais tour à un club qui n’a pas cru en lui.

Seuls les vrais passionnés de l’AS Saint-Etienne se souviennent que Lucas Calodat, qui sera dans le Chaudron samedi avec Le Mans, a été formé dans le Forez. Il n’a joué qu’un seul match avec les pros, un soir de défaite à domicile contre le PSG de Messi, Neymar et Mbappé (1-3). D’ailleurs, l’Argentin l’avait débordé sur le troisième but des siens, dans les arrêts de jeu. Arrivé à l’ASSE en 2017, il en est reparti en 2023, passant par Troyes, le GOAL FC et Villefranche-Beaujolais avant de s’imposer au Mans. Dans une interview à Poteaux Carrés, il explique retrouver le Chaudron avec un sentiment de revanche.

« A Sainté, ils n’ont même pas essayé de me donner ma chance »

« En quoi je suis différent par rapport à l’époque où je jouais à Saint-Etienne ? Ici, on me donne ma chance, elle est là la différence ! A Sainté, ils n’ont même pas essayé. Moi je marche à la confiance, à l’affectif. Mentalement et physiquement, j’ai franchi des paliers. Je me sens bien dans ma tête, bien dans mon corps. Pourvu que ça dure ! »

« Samedi, ça va être bien. Jouer devant 35.000 supporters face à une belle équipe, ça fait plaisir ! Ce sera un grand match. Le Chaudron, c’est une atmosphère spéciale. Non seulement les supporters sont très nombreux mais en plus ils sont chauds. Ils donnent tout, ça fait du bruit. Cette ambiance, ça donne envie de jouer. Tous les joueurs aiment venir jouer dans le Chaudron. C’est déjà le cas en Ligue 1 donc a fortiori en Ligue 2. C’est excitant d’affronter les Verts dans une telle ambiance. »