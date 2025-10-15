FC Nantes : terrible nouvelle pour le mercato et l’avenir de Castro !
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : le projet d’agrandissement du Roazhon Park patine

François Pinault, propriétaire du Stade Rennais depuis plus de 25 ans, annonçait en juin 2024 sa volonté de construire un nouveau stade de 45 000 places à Rennes. Un an plus tard, le projet semble avoir été abandonné au profit d’un potentiel agrandissement du Roazhon Park. Selon L’Hebdo Rennais, les contours de ce projet restent encore très abstraits, au point de se demander s’il n’a pas du plomb dans l’aile. 

La question financière est notamment à prendre en compte. Là où l’arena Pinault aurait été financée à 100% par les propriétaires, l’agrandissement du Roazhon Park, propriété de la mairie, devra nécessairement passer par un financement. Le naming peut s’avérer être une possibilité pour financer l’agrandissement même si ce serait sans aucun doute mal perçu par les supporters. La question de l’agrandissement du stade reste par conséquent très incertaine et ne devrait probablement pas se décanter avant plusieurs mois.

AS Monaco : début différé pour Pogba 

Thiago Scuro a expliqué que Paul Pogba, qui devait faire ses débuts à Angers samedi, serait indisponible au moins deux semaines de plus. « Paul a eu un petit problème la semaine dernière, ce qui va nous coûter au moins plus de deux semaines pour le préparer, a expliqué le directeur général de l’AS Monaco. C’est le premier épisode négatif que nous avons eu depuis que nous avons commencé ce processus avec lui. Pour quelqu’un qui n’a pas joué depuis autant de temps, cela peut arriver. Ce n’est pas la fin du monde, c’est juste que nous avons repoussé de deux semaines pour le préparer au mieux. Et nous espérons qu’il sera disponible bientôt. »

Girondins : Chamakh futur entraîneur de Bordeaux ?

Ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, Marouane Chamakh souhaite retrouver le club au scapulaire. Dans une interview donnée à So Foot, l’homme de 41 ans a fait un appel du pied au FCGB, qu’il aimerait entraîner dans le futur. « Ouais (il aimerait coacher un jour les Girondins, ndlr). C’est ce qui va arriver de toute façon, dans le futur. En fait, mon objectif, c’était d’un jour entraîner les Girondins, mais là… Pourquoi pas commencer par un club ici au Maroc, pour la pratique. J’en ai parlé avec un coach d’un club du coin, pour la pratique, après intégrer petit à petit la fédération. Je passe mon diplôme B, bientôt le A à valider et une fois que je l’aurai, on verra ce qu’on fera. Aujourd’hui, j’ai aussi quelques business : un restaurant, un peu dans l’immobilier, dans l’agriculture, j’ai un call center. Mon rêve, c’est d’être président, prendre un club. Ça arrivera dans le futur. Bordeaux, c’était un objectif, mais je vais les laisser se reconstruire, déjà. » 

LOSC : le Maroc d’Igamane dans l’Histoire

Titulaire mardi soir, Hamza Igamane a participé au seizième succès consécutif du Maroc, victorieux du Congo (1-0). C’est un record.C’est Youssef En-Nesyri, entré en jeu à la pause, qui a fait la différence (63e). Le Maroc est ainsi devenu la première nation à remporter seize matchs d’affilée, battant un record qui était jusqu’ici détenu par l’Espagne (15 victoires de suite entre juin 2008 et juin 2009) depuis 16 ans. Tous les matchs disputés depuis le 26 mars 2024 ont été synonymes de succès.

OGC Nice : une série à briser face à l’OL

L’OL a remporté ses trois dernières rencontres face à l’OGC Nice. Samedi, à l’Allianz Riviera (17h), les hommes de Paulo Fonseca essayeront de prolonger la série. La dernière confrontation date du mois de mars, 2 à 0, à Nice. Les Gones avaient également battu deux fois les Aiglons à domicile, 4-1 et 1 à 0. Une série de trois victoires de rang qui est complétée par un nul 0-0 dans la Baie des Anges en août 2023.

