Malgré une série de résultats décevants et un début de saison bien en dessous des attentes, Habib Beye n’est pas encore sur un siège éjectable. Mais l’entraîneur du Stade Rennais est désormais prévenu : la patience de la direction a ses limites.

Habib Beye ne jouera pas son avenir sur le banc du Stade Rennais face à l’AJ Auxerre ce dimanche (17h15). Selon les informations de Jonathan, insider réputé proche du club breton, une deadline claire a été fixée pour juger le travail du technicien sénégalais.

« Il sera encore l’entraîneur d’ici à la fin du mois »

« Apparemment rien ne bougerait avant le match de Nice. Sauf catastrophe contre Auxerre, il sera encore l’entraîneur d’ici à la fin du mois », a révélé Jonathan sur X. Une précision qui en dit long sur le climat tendu en interne. Si les dirigeants du Stade Rennais ne comptent pas agir dans la précipitation, ils attendent en revanche une réaction nette et rapide. La réception de l’OGC Nice, le 26 octobre (17h15), pourrait bien faire office de juge de paix.

Depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais début 2025, Beye peine à imposer sa patte. Le jeu rennais, autrefois salué pour sa créativité et son intensité, s’est considérablement émoussé. Entre une défense friable, un milieu sans repère et une attaque stérile, le SRFC navigue à vue.

Les Pinault suivent la situation de près

En coulisses, les Pinault suivent la situation de très près. Le propriétaire du club, déterminé à voir Rennes franchir un palier européen, ne veut plus revivre une saison en dents de scie. Si la dynamique ne s’inverse pas rapidement, un changement d’entraîneur dès le mois de novembre n’est pas à exclure. Pour l’heure, Beye garde la confiance de ses joueurs et de la direction technique, mais l’équilibre est fragile.