ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili, la bonne nouvelle qui pourrait tout changer cet hiver !
Revue de presse : Özer s’explique après la polémique, une boulette fatale à Beye au Stade Rennais ?

Habib Beye (Stade Rennais)
Bastien Aubert
14 octobre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Beye trop attentiste dans son coaching ?

Lors de son analyse à froid du match nul entre Le Havre et le Stade Rennais (2-2), Walid Acherchour a notamment pointé l’attentisme d’Habib Beye dans son coaching. Une remarque pas anodine qui pourrait être fatale au coach du club breton :« Encore un résultat très décevant pour Rennes avec un scénario qui se répète. Un attentisme post 0-2 en jouant la carotte devant, plus aucun contrôle du match, une fébrilité face à l’intensité adverse. Faire 3/12 pts contre Lorient, Angers, Nantes et Le Havre.. c’est inadmissible, a-t-il décrypté sur X. Quand je parle d’attentisme, il y a aussi celui de Beye. Changement poste pour poste avec Fofana, Tamari à 2-2 à la 90eme. Il doit pouvoir trouver les solutions pour redynamiser son équipe quand ça tangue. C’est encore pas le cas. L’équipe est scolaire, il y a peu de changement de rythme en plus d’être naïve derrière à l’image d’un Jacquet qui fait son âge sur certaines situation. Il y a le duo Embolo/Le Paul qui était bien mieux mais volume d’occasion pas suffisant autour pour avoir plus de munition. »

RC Strasbourg : évolution du secteur médical 

Docteur en chef du RC Strasbourg depuis 2001, François Pietra voit son rôle évoluer, notamment vers les féminines et les jeunes. En pleine expansion de son secteur médical, le club alsacien est à la recherche d’un nouveau responsable médical, en plus d’un directeur de la performance. Le Docteur Boris Heid, présent depuis le début de saison à l’Académie, rejoint pleinement le staff chargé du suivi quotidien du groupe professionnel. Il sera accompagné par le Docteur Flavien Girard, recruté récemment.

AS Monaco : forte concurrence pour Ter Stegen

Intéressée par Marc-André Ter Stegen, l’AS Monaco est soumise à une très forte concurrence au sujet du gardien allemand du FC Barcelone. Selon Don Balon, Newcastle, Manchester United et Tottenham sont dans la course.

LOSC : Özer s’explique après la polémique 

Actuellement quatrième gardien dans la hiérarchie de la sélection turque et écarté des feuilles de match, Berke Özer a décidé de quitter le rassemblement après Bulgarie – Turquie. Une décision unilatérale peu appréciée par la sélection, qui n’a pas manqué de faire un communiqué. Le portier du LOSC s’en est expliqué sur Instagram : « Avant de rejoindre le stage de l’équipe nationale, j’ai partagé ma douleur et ma situation avec notre équipe technique, expliquant que si je ne devais pas être dans l’équipe de match (4e gardien en tribunes), il valait mieux que je me repose et que je récupère. En voyant l’équipe de match, j’ai réalisé à quel point nos discussions avaient été vaines pendant des jours. Pour éviter de nuire au moral du camp et de l’équipe, j’ai fait part de mes réflexions à notre staff technique, non pas pendant ou après le match, mais à mon retour à Istanbul. Puis, avec l’accord et la permission du staff technique et administratif, j’ai volontairement quitté le camp. Cette décision ne vise pas à cibler ou à manquer de respect à l’un de mes coéquipiers. Au contraire, j’ai toujours été honoré de faire partie d’une rotation de gardiens fantastique dont je suis fier et dont nous partageons la qualité depuis de nombreuses années. »

RC Strasbourg : deux joueurs blessés avant le PSG 

En déplacement chez le PSG vendredi soir, Strasbourg sera privé d’Emmanuel Emegha et de Mamadou Sarr. Le capitaine est blessé aux ischio-jambiers. Aucune date de retour n’est prévue pour le moment, mais il en aurait encore pour deux semaines au minimum. 

Le défenseur prêté par Chelsea, blessé à une cuisse mardi 30 septembre lors d’un entraînement, est quant à lui seulement en phase de reprise. En revanche, Liam Rosenior récupère Sebastian Nanasi. Le milieu suédois était blessé à une épaule depuis un mois.

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#MELTING-CLUBS

