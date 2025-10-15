FC Barcelone : quand Lamine Yamal la joue comme Lionel Messi
Les infos du jour : Gouiri inquiète l’OM, nouveau coup dur pour Dembélé (PSG), ultimatum pour Beye (Stade Rennais)

Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, à Metz.
Raphaël Nouet
15 octobre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 14 octobre 2025.

La grosse info : le flou entoure Amine Gouiri (OM)

Victime d’une Schumacher, hier, lors d’Algérie-Ouganda (2-1), Amine Gouiri va revenir à Marseille pour y passer des examens. Pour le moment, on ne sait pas si le protocole commotion cérébrale a été activé et s’il va être opéré de son épaule démise.

OM : le troll osé du père de Paixao avec une ancienne cible marseillaise

OM : un premier verdict est tombé pour Gouiri, il est lourd ! 

OM : vive inquiétude pour Gouiri, De Zerbi reçoit plusieurs bonnes nouvelles ! 

OM : Balerdi au sommet de son art, la preuve est grandiose !

OM : le plan ambitieux de Longoria pour 2030

OM : c’est officiel pour Gouiri mais…

Paixao fait une déclaration d’amour à l’OM

Mais aussi…

Ce mercredi, Mahmoud Jaber a participé à la séance collective de l’ASSE. Il devrait pouvoir être dans le groupe pour le match contre Le Mans.

ASSE : bonne nouvelle confirmée pour Jaber !

ASSE Mercato : pourquoi Bardeli est la recrue qu’il manque aux Verts d’Horneland

ASSE : 5 Verts dans l’équipe type de la Ligue 2, un 6e au mercato hivernal ?

ASSE : un derby historique pourrait arriver plus tôt que prévu

ASSE : un ancien Vert veut prendre sa revanche avec Le Mans

ASSE : terrible coup dur pour Davitashvili ! 

Trois Parisiens et trois Madrilènes figurent dans la liste des nominés pour le trophée de meilleur jeune de l’année 2025.

Les 25 nominés pour le Golden Boy 2025 sont tombés

Entre ses envies d’augmentation salariale qui ne devraient pas trouvé d’écho du côté du PSG et les soucis judiciaires de sa mère, tout pousse Ousmane Dembélé loin de la France.

PSG Mercato : vers un départ de Dembélé en juin ?

PSG : bonnes nouvelles pour Doué et Dembélé 

PSG Mercato : le salaire injouable de Lamine Yamal au FC Barcelone

En plus de son salaire, un autre coup dur pousse Dembélé loin du PSG

Mercato : après Vitinha, le Real Madrid fonce sur un leader de l’ombre du PSG

Né près de Liverpool et formé au LFC, Tyler Morton jure pourtant n’avoir jamais vu une aussi grosse ambiance qu’à Lyon.

OL : le Groupama meilleur qu’Anfield, Tyler Morton a osé !

OL Mercato : un ancien buteur s’offre à Lyon, Fonseca lui met un stop !

Touché à Toulouse, Johann Lepenant souffre d’une blessure plus sérieuse que prévu. Il devrait être absent jusqu’en novembre.

FC Nantes : un nouveau latéral gauche international pour Luis Castro

FC Nantes : énorme coup dur, un titulaire absent jusqu’en novembre !

FC Nantes : terrible nouvelle pour le mercato et l’avenir de Castro !

Les propriétaires du Stade Rennais auraient laissé deux matches à Habib Beye pour redresser la barre.

Revue de presse : les Pinault ont une autre priorité qu’Habib Beye au Stade Rennais

Stade Rennais : les Pinault prêts à virer Habib Beye ? Une deadline tombe !

Pour l’ancien Lyonnais Rémy Vercoutre, Robin Risser est l’un des meilleurs gardiens de L1.

RC Lens : un joker surprise pour Pierre Sage !

RC Lens : après sa boulette avec les Espoirs, Risser trouve un réconfort inattendu

RC Lens Mercato : un coup de pouce décisif de l’OM pour Maupay ?

Le Real et le Barça seraient sur les traces de Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin.

Mbappé a trouvé son Griezmann au Real Madrid

Real Madrid : l’incroyable raison derrière les ennuis judiciaires de Vinicius Jr

Le Real Madrid et le FC Barcelone bataillent pour un international tricolore

Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici !

Revue de presse espagnole : un retour et un crack attendus au Real Madrid, signature XXL au FC Barcelone ! 

Prêté à Monaco, Ansu Fati devrait revenir en Catalogne à la fin de la saison.

FC Barcelone Mercato : une immense star du Barça a mis un stop humiliant au PSG !

FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati à Monaco !

