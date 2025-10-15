Un cliché d’Amine Gouiri saluant le président algérien, Abdelmajid Tebboune, le montre avec une attelle au bras mais sans problème apparent au niveau de la tête.

Depuis hier, les informations les plus contradictoires circulent à propos d’Amine Gouiri après la sortie kamikazes du gardien ougandais qui l’a contraint à sortir sur une civière lors du match de l’Algérie (2-1). Certains médias assurent que la Fédération algérienne a déclenché le protocole commotion cérébrale, d’autres que non. Certains ont prétendu que l’attaquant allait être opéré de l’épaule, ce qui l’éloignerait des terrains pour plusieurs semaines, d’autres qu’il doit passer des examens à son retour à Marseille.

Il porte une attelle au bras droit

Ce mercredi soir, des photos d’une rencontre entre les Fennecs et le président de l’Algérie, Abdelmajid Tebboune, ont filtré sur les réseaux sociaux. On y voit Amine Gouiri, le bras droit dans une attelle saluer l’homme d’Etat. Mais l’attaquant de l’OM n’a pas de minerve ou de strap au niveau du cou. Ce qui semble écarter le fait que sa fédération a déclenché le protocole commotion cérébrale, qui lui aurait fait manquer le match contre Le Havre samedi.

Il n’empêche qu’Amine Gouiri va passer des examens à son retour à Marseille et qu’une opération pourrait être programmée. Peut-être pas en cette période de matches tous les trois jours mais pendant la trêve hivernale…