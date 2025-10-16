PSG : l’argument choc de Riolo pour envoyer bouler Dembélé
ASSE Mercato : une pépite à 95 M€ en couveuse chez les Verts

Djylian N'Guessan lors du match de l'équipe de France U20 au Mondial de la catégorie face à l'Afrique du Sud.
Raphaël Nouet
16 octobre 2025

Le jeune attaquant de l’ASSE Djylian N’Guessan a été comparé par la presse anglaise à Hugo Ekitiké, que Liverpool a recruté 95 M€ cet été, et à l’ancien Jonathan David.

Alors que l’avenir de Lucas Stassin est toujours aussi indécis, l’AS Saint-Etienne tient peut-être déjà son successeur. Il s’agit de Djylian N’Guessan, déjà aperçu la saison dernière en Ligue 1, mais qui piaffe d’impatience avec la réserve du club. L’attaquant de 17 ans a participé ces dernières semaines à la Coupe du monde de sa catégorie d’âge avec l’équipe de France. Et il a fait parler de lui de l’autre côté de la Manche puisqu’il a été sélectionné par le Guardian parmi les 60 joueurs les plus talentueux et prometteurs nés en 2008.

N’Guessan comparé à Ekitiké et David

Pour se faire une idée du Vert, le Guardian a contacté son ancien sélectionneur chez les Bleuets, Lionel Rouxel. Celui-ci a dit à son sujet : « C’est un joueur qui a deux caractéristiques pour le haut niveau : il joue bas et se déplace plutôt bien entre les lignes. Djylian est aussi un joueur de surface, qui a progressé et est en passe de devenir buteur ». Le quotidien britannique compare N’Guessan à Hugo Ekitiké et Jonathan David, rien que ça !

Le joueur formé à Reims a été acheté par Liverpool cet été moyennant 95 M€. Le Canadien, lui, a quitté le LOSC pour la Juventus à l’intersaison. Il connaît des débuts compliqués avec la Vieille Dame mais son talent ne fait pas de doute. Si N’Guessan adopte la même trajectoire qu’Ekitiké et David, l’ASSE sera forcément gagnante !

