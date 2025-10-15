Dans un effectif stéphanois bâti sur la solidité et la maîtrise du ballon, un profil manque encore à l’appel : celui capable de casser les lignes et d’apporter la dernière passe. Et ce joueur pourrait bien être Enzo Bardeli, le talentueux milieu de Dunkerque (24 ans)… suivi par l’ASSE au mercato.

On sait pourquoi les recruteurs de l’ASSE gardent un œil attentif sur Enzo Bardeli depuis des mois. Car s’il y a bien un secteur où les Verts doivent progresser, c’est celui de la création offensive. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Florian Tardieu, véritable métronome du milieu, est le joueur de Ligue 2 ayant réussi le plus de passes précises (688). Il devance même des coéquipiers comme Chico Lamba (605) et Mickaël Nadé (586). Une maîtrise incontestable, mais qui se traduit encore trop peu par des actions franches dans le dernier tiers.

Bardeli rayonne dans le dernier tiers

C’est justement là qu’Enzo Bardeli excelle. Le meneur de jeu est le roi des passes clés en Ligue 2, avec 24 transmissions menant directement à une occasion de but. À titre de comparaison, il devance largement des références comme Téji Savanier (17) ou encore le duo Teddy Teuma – Florian Tardieu (15). Ce chiffre illustre parfaitement ce que l’ASSE recherche depuis le début de la saison : un joueur capable d’éclairer le jeu, d’inventer dans les trente derniers mètres et de donner ce supplément de créativité à une équipe souvent trop scolaire dans sa construction.

Erik Horneland, adepte d’un football structuré et exigeant, n’a jamais caché sa volonté d’ajouter un élément plus imprévisible à son système. Bardeli coche toutes les cases : vision du jeu, volume, qualité de passe et audace. Dans un effectif où les Tardieu, Lamba ou Nadé incarnent la stabilité, l’ancien joyau de Niort pourrait devenir ce détonateur offensif qui transforme la possession en danger constant. La question reste désormais de savoir si l’ASSE pourra se positionner financièrement cet hiver.