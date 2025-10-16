Touché à l’épaule à deux reprises, d’abord lors du choc ultra-violent face à Lorient après un contact impressionnant avec Bamo Meïté, puis avec l’Ouganda pendant la trêve internationale… Selon les dernières nouvelles, Amine Gouiri inquiète toujours le staff olympien.

Selon Walid Acherchour, « plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Les examens ont été rassurants. On lui a remis l’épaule à sa place, comme face à Lorient ».

Des propos qui apportent un premier soulagement, mais qui ne dissipent pas totalement les doutes au sein du club.

En interne, l’OM et Roberto De Zerbi veulent éviter tout risque de rechute. Les médecins du club étudient donc la possibilité d’une opération préventive, afin de stabiliser définitivement l’épaule du joueur si une faiblesse structurelle est confirmée.

Auteur d’un but et d’une passe décisive depuis le début de saison, Gouiri espère rapidement tourner la page de ces coups durs à répétition. Mais pour l’heure, le club préfère ne rien précipiter.

Une décision devrait être prise après les prochains examens complémentaires.

L’OM souffle un peu, mais reste en alerte.