C’est la bombe du moment en Angleterre. À peine arrivé à la tête des Three Lions, Thomas Tuchel a déjà semé la tempête. L’ancien coach du Bayern Munich veut marquer sa nouvelle ère d’une main de fer, quitte à bousculer les plus grandes stars. Et la première victime pourrait bien s’appeler… Jude Bellingham.

Tuchel frappe fort : plus de passe-droits, même pour les stars

Depuis son arrivée après la qualification pour le Mondial 2026, Tuchel a tout changé. Fini les statuts intouchables : désormais, personne n’est assuré d’une place, même avec un Ballon d’Or potentiel dans les rangs. Une révolution qui secoue tout le vestiaire anglais.

Des joueurs comme Phil Foden ou Trent Alexander-Arnold ont déjà été prévenus : le moindre relâchement sera sanctionné. Et pour Bellingham, la pression est maximale.

Bellingham dans le viseur : Tuchel doute de son attitude

Malgré sa saison exceptionnelle au Real Madrid, son prix stratosphérique et son aura de prodige, Jude Bellingham n’impressionne pas Tuchel. L’Allemand aurait pointé du doigt son tempérament jugé “trop individualiste” et un comportement “parfois ingérable” au sein du groupe.

Blessé à l’épaule et absent lors d’une partie de la préparation, Bellingham n’a plus de passe-droit. Tuchel veut des soldats, pas des vedettes. Et selon certaines sources proches du staff, le sélectionneur ne serait pas pressé de le rappeler pour les prochains rassemblements.

L’Angleterre tremble : la révolution Tuchel est en marche

Ce changement d’ère est brutal. Finies les sélections par réputation : Tuchel veut bâtir un collectif discipliné, prêt à tout pour décrocher la Coupe du Monde 2026.

Même des noms comme Cole Palmer, pourtant brillant avec Chelsea, ou certains cadres de Manchester City sont sur la sellette.

“Le mérite avant le statut”, voilà le mot d’ordre. Et dans cette nouvelle hiérarchie, Bellingham n’est plus intouchable.

Vers un clash Tuchel – Bellingham ?

En coulisses, certains proches du joueur s’inquiètent. Bellingham vivrait mal cette remise en cause publique, lui qui rêvait d’être le leader naturel des Three Lions. Mais pour Tuchel, la règle est claire : le collectif avant tout.

Alors que la route vers le Mondial s’annonce longue et intense, l’avenir du joyau du Real Madrid avec la sélection anglaise n’a jamais paru aussi incertain.

La révolution Tuchel ne fait que commencer et Jude Bellingham pourrait bien en être la première grande victime.