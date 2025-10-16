Longtemps freiné par une saison compliquée, Igor Miladinovic semble enfin prêt à s’imposer sous les ordres d’Eirik Horneland. Et le coach stéphanois ne cache pas son enthousiasme.

À la veille du déplacement au Mans, le technicien norvégien a livré des propos forts sur son jeune milieu offensif :

« Je vois Igor Miladinovic s’entraîner tous les jours, c’est un très bon joueur qui nous montre chaque jour ses qualités techniques, sa vision du jeu. La surprise, c’est de le voir confirmer ça en match avec peu de rythme dans les jambes et après une saison difficile. Tout le monde peut voir qu’il est très impliqué offensivement, à l’image de la construction des deux buts à Montpellier. S’il continue comme ça, je pense qu’il peut être très important cette saison. »

Et les faits lui donnent raison. Décisif dans le jeu, créatif entre les lignes et impliqué dans plusieurs actions clés, Miladinovic s’impose peu à peu comme une option majeure dans le système d’Horneland.

Alors que l’ASSE cherche encore son équilibre offensif, le jeune franco-serbe pourrait bien devenir l’une des belles révélations de la saison.