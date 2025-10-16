Nouveau rebondissement dans la saga nantaise. Alors que le Collectif Nantais affirme avoir proposé 80 millions d’euros en décembre 2023 pour racheter le FC Nantes, Waldemar Kita monte au créneau et dément catégoriquement toute offre. Résultat : le projet citoyen porté par Mickaël Landreau tourne court, et les tensions autour de la gouvernance du club atteignent un nouveau pic.

Le Collectif Nantais sort du silence avec une offre XXL

C’est une bombe lâchée dans la soirée de mercredi : le Collectif Nantais révèle avoir soumis une offre de 80 M€ à la famille Kita l’hiver dernier. Lancé en 2021 à l’initiative de Landreau, l’ancien gardien des Canaris, le projet ambitionnait de rapatrier le club dans le giron local, en réunissant entrepreneurs et supporters via une campagne de financement participatif.

Le collectif assure aujourd’hui avoir « gardé la démarche confidentielle par respect pour le club » avant de constater que son offre « n’avait pas été jugée suffisante ».

Kita contre-attaque : « Aucune proposition n’a été reçue »

Réponse immédiate du camp Kita, par la voix de ses proches :

« Waldemar Kita dément formellement avoir reçu toute proposition, et encore moins de 80 millions d’euros. »

Le patron des Canaris, fidèle à sa ligne de défense, estime qu’on ne vend pas un club “dans les médias” et rappelle qu’il ne répond qu’à des propositions “sérieuses”. Une pique à peine voilée adressée à Landreau, qu’il n’a jamais vraiment porté dans son cœur depuis les premières tensions publiques autour du Collectif.

Le Collectif Nantais baisse le rideau

Face à ce démenti et à « l’opacité du dialogue », le Collectif Nantais annonce la fin de son aventure. Les investisseurs, qu’ils soient entreprises locales ou particuliers, seront intégralement remboursés.

Un coup d’arrêt brutal pour une initiative qui rêvait de redonner souffle et fierté à tout un peuple jaune et vert.