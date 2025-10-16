Après les dernières rumeurs autour d’une possible vente du FC Nantes, nous avons choisi d’ouvrir le débat : Waldemar Kita doit-il vendre le club ? Nos journalistes en débattent.

Le discours ne passe plus auprès des supporters

« Bien sûr que oui, Waldemar Kita doit vendre le FC Nantes. Le discours ne passe plus, encore moins après le communiqué du Collectif Nantais affirmant avoir transmis une offre à 80 millions d’euros pour racheter le club, aussitôt démentie et balayée par la direction. Une preuve supplémentaire de l’immobilisme des Kita, incapables d’ouvrir la porte au changement. En juin, Franck Kita assurait que le club était « très sain financièrement », mais la réalité du mercato raconte autre chose : la recrue la plus chère s’appelle Awaziem pour 825 000 €, pendant que Zézé (20 M€), Moses Simon (7 M€) et Douglas Augusto (6,5 M€) ont pris la porte. Sportivement, Nantes s’affaiblit, et la Ligue 2 n’a jamais semblé aussi proche. Les droits TV y sont quasi inexistants, les marges de manœuvre réduites à néant. Si les Kita veulent sauver leurs billes et ce qu’il reste de leur image c’est maintenant ou jamais. Le FC Nantes mérite mieux qu’une gestion à huis clos et une lente descente vers l’oubli. »

Louis CHRESTIAN



Ce serait le pire moment

« Nous sommes tous d’accord pour dire que Waldemar Kita n’est pas un bon propriétaire et a détruit la vénérable institution qu’était le FC Nantes. Mais dans le contexte actuel du football français, vendre la Maison Jaune serait une grossière erreur pour tout le monde. Pour l’homme d’affaires car il récupèrerait une toute petite somme, loin des sommes englouties depuis quasiment vingt ans. Mais surtout pour le club. Car qui voudrait actuellement d’un club jouant le maintien dans une Ligue 1 privée de droits TV ? Ce serait forcément des fonds d’investissement au rabais, qui ne remettraient pas au pot en cas de problème financier. A-t-on envie que le FC Nantes finisse entre les mains d’un GACP ou d’un Gérard Lopez et termine comme les Girondins de Bordeaux ? Bien sûr que non !

C’est malheureux à dire mais tant que les droits TV ne seront pas revenus à un niveau acceptable et que le FC Nantes ne sera pas remonté au classement, il vaut mieux continuer avec Waldemar Kita. Car lui, au moins, comblera les éventuels déficits… »

Raphaël NOUET