Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a permis d’aplanir des tensions qui menaçaient d’exploser lors du conseil d’administration de la Ligue ce jeudi.

L’Equipe révèle que le conseil d’administration de la Ligue, qui s’est tenu ce jeudi matin à Paris, a failli dégénérer. En cause, des critiques récurrentes d’une partie des présidents (ceux qui soutiennent Nasser al-Khelaïfi) à l’encontre de Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Média. En gros, le Qatari est contre Ligue 1+ depuis le début et fait tout pour dénigrer la chaîne. Ses affidés, Olivier Létang (LOSC) et Loïc Ferry (Lorient), se sont chargés des basses besognes lors du CA en demandant des comptes à De Tavernost.

« Vous avez vu avec l’âge, je suis plus sage »

Le ton est monté entre les deux parties à mesure que les reproches s’empilaient. Il a été demandé à De Tavernost s’il allait vraiment utiliser les 14 M€ promis au marketing, de rendre des comptes tous les mois plutôt qu’une fois de temps en temps et il lui a été reproché une prime de mille euros versés à tous les employés de la chaîne après le bon démarrage. L’ancien président de M6, hulcéré, a laissé entendre qu’il pourrait démissionner si les critiques continuaient.

Et là, surprise, c’est Waldemar Kita qui s’est chargé de faire retomber la pression en louant le travail de Ligue 1+ et en lâchant cette punchline qui a fait sourire tout le monde : « Vous avez vu avec l’âge, je suis plus sage, mais ça pourrait ne pas durer ». Et surtout, ce n’est pas forcément vrai puisque, lors du précédent conseil d’administration, il s’en était violemment pris à Pablo Longoria (OM) !