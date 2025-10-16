En conférence de presse, aussi bien l’ailier du RC Strasbourg Abdoul Ouattara que son entraîneur, Liam Rosenior, ont fait part de leur volonté de s’imposer sur la pelouse du PSG demain soir.

C’est vrai, à cause de l’avalanche de blessures qui le frappe, le PSG est moins rayonnant qu’en deuxième partie de saison derrière. Mais il reste tout de même leader de la Ligue 1, tenant de la C1 et de la Supercoupe d’Europe. Alors, s’imaginer s’imposer au Parc des Princes relève soit de la langue de bois, soit de la folie. On saura demain soir dans quel camp se placent Abdoul Ouattara et Liam Rosenior. Mais l’ailier et l’entraîneur strasbourgeois ont affiché une grosse confiance, ce jeudi, en conférence de presse !

« On se sent prêt pour aller là-bas et prendre les trois points »

Ouattara a déclaré : « On essaye d’aborder la rencontre de la meilleure des manières possibles. Nous avons les moyens de gagner au Parc des Princes. On a travaillé tout au long de la semaine pour ça et on se sent prêt pour aller là-bas et prendre les trois points. Il faut écouter les consignes du coach, faire ce qu’il a demandé à la lettre près, s’aider les uns les autres, courir, mettre de l’intensité, jouer notre football, puis on verra le résultat. Si on arrive à le faire, on sera leader du championnat ».

Une ambition que son entraîneur a confirmé juste après : « Je pense que le processus a fonctionné jusqu’à présent. Lorsque nous les avions affrontés pour la première fois, nous n’étions encore qu’au début de notre projet. On n’a pas changé notre manière de travailler. L’équipe se développe et performe avec le temps et j’y crois fort. En 2025, nous sommes la deuxième équipe qui performe le mieux après le PSG, nous ne sommes qu’à cinq points sur l’année civile. Ça donne confiance en mes joueurs et parfois, ils ne se rendent pas compte de ce qu’ils peuvent faire ».