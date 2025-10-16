Stade Rennais : le directeur sportif ne rassure pas concernant l’avenir d’Habib Beye
Les infos du jour : révélations au FC Nantes, tensions au PSG, retour à l’ASSE, l’OM sur Endrick

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à Monaco.
Raphaël Nouet
16 octobre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 16 octobre 2025.

La grosse info : révélations sur la vente avortée du FC Nantes

La dissolution du Collectif Nantais a entraîné des révélations sur la vente refusée par Waldemar Kita il y a un an et demi. Le propriétaire du FC Nantes a démenti avoir refusé 80 M€ mais, en réalité, il aurait étudié l’offre… et réclamé beaucoup plus !

FC Nantes : Kita dément avoir refusé une offre à 80 M€ !

Un ex du Barça était prêt à intégrer le Collectif Nantais, Kita a réclamé 200 M€ !

Moustapha Dabo, le nouveau crack du FC Nantes ?

Hong, un flop qui coûte cher au FC Nantes !

FC Nantes : Kita a déminé une énième crise à la Ligue !

Mais aussi…

En conférence de presse, ce jeudi, Eirik Horneland a fait plusieurs annonces fortes, notamment que Dylan Batubinsika allait faire son retour dans le groupe alors qu’il était au placard depuis son refus de quitter l’ASSE cet été.

ASSE Mercato : une pépite à 95 M€ en couveuse chez les Verts

ASSE : Djylian N’Guessan en plein cauchemar !

ASSE : Eirik Horneland annonce le retour de Batubinsika et fait le point sur son groupe !

Igor Miladinovic, le nouvel atout d’Eirik Horneland à l’ASSE !

ASSE : La déclaration d’amour de Zuriko Davitashvili à Saint-Étienne !

ASSE : des précisions sur la blessure de Chico Lamba

Endrick serait intéressé par un prêt cet hiver d’Endrick, qui cire le banc au Real Madrid. Mais le PSG est également sur le coup.

OM : journée décisive pour Gouiri, son forfait face au Havre déjà acté ?

L’OM retient son souffle : Amine Gouiri bientôt opéré ?

L’OM veut Endrick pour l’après Aubameyang !

Un nouveau crack à l’OM et ce n’est pas Robinio Vaz !

OM : la finale de la Coupe de France au Vélodrome ?

Il y a de gros problèmes à la formation du PSG et Nasser al-Khelaïfi a été obligé de taper du poing sur la table.

PSG : l’argument choc de Riolo pour envoyer bouler Dembélé

Julian Álvarez vers le PSG cet hiver ? Paris prêt à frapper un énorme coup à 100 millions d’euros…

PSG : Polémique en interne ! Ça chauffe entre Yohan Cabaye et Luis Campos…

PSG : Nasser Al-Khelaïfi tape du poing sur la table !

Le PSG prêt à sacrifier son milieu pour faire venir Endrick ?

Le PSG sur le point de torpiller une priorité estivale du Real Madrid

PSG : les Strasbourgeois se voient réussir un très gros coup au Parc !

PSG : la date du retour de Dembélé et Doué se précise

L’OL a obtenu le prêt du latéral droit Hans Hateboer, ce que Pierre Ménès ne comprend absolument pas !

OL Mercato : accord pour Hateboer, le Stade Rennais gagnant

Pas une minute jouée à l’OL qu’Hateboer se fait déjà massacrer par Ménès !

Le Real Madrid aurait pu recruter Romelu Lukaku à l’été 2023 mais Florentino Pérez s’y est opposé pour ne pas freiner l’arrivée de Kylian Mbappé.

Real Madrid, Three Lions : Bellingham en clash avec Thomas Tuchel ?

Déjà rétabli, Mbappé a torpillé l’arrivée d’une star au Real Madrid

Blessé depuis fin septembre, Raphinha a passé une IRM ce jeudi, qui a confirmé qu’il allait pouvoir revenir au jeu.

FC Barcelone : excellente nouvelle en vue du Clasico !

