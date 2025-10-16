Les infos du jour : révélations au FC Nantes, tensions au PSG, retour à l’ASSE, l’OM sur Endrick

La grosse info : révélations sur la vente avortée du FC Nantes

La dissolution du Collectif Nantais a entraîné des révélations sur la vente refusée par Waldemar Kita il y a un an et demi. Le propriétaire du FC Nantes a démenti avoir refusé 80 M€ mais, en réalité, il aurait étudié l’offre… et réclamé beaucoup plus !

Mais aussi…

En conférence de presse, ce jeudi, Eirik Horneland a fait plusieurs annonces fortes, notamment que Dylan Batubinsika allait faire son retour dans le groupe alors qu’il était au placard depuis son refus de quitter l’ASSE cet été.

Endrick serait intéressé par un prêt cet hiver d’Endrick, qui cire le banc au Real Madrid. Mais le PSG est également sur le coup.

Il y a de gros problèmes à la formation du PSG et Nasser al-Khelaïfi a été obligé de taper du poing sur la table.

L’OL a obtenu le prêt du latéral droit Hans Hateboer, ce que Pierre Ménès ne comprend absolument pas !

Le Real Madrid aurait pu recruter Romelu Lukaku à l’été 2023 mais Florentino Pérez s’y est opposé pour ne pas freiner l’arrivée de Kylian Mbappé.

Blessé depuis fin septembre, Raphinha a passé une IRM ce jeudi, qui a confirmé qu’il allait pouvoir revenir au jeu.

