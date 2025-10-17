Le parallèle est tentant. Comme Quentin Merlin, Louis Leroux a grandi au centre de formation du FC Nantes, où les deux joueurs ont longtemps évolué… au milieu de terrain. C’est pourtant sur le côté gauche que leur destin semble s’écrire.

Une trajectoire miroir

Formé pour organiser le jeu, Louis Leroux a, comme son aîné, été repositionné latéral gauche. Un choix payant : à la place d’un Nicolas Cozza décevant, le jeune Canari s’impose petit à petit comme une vraie solution d’avenir sur le flanc nantais. Son volume de jeu, sa technique et sa qualité de centre rappellent forcément les débuts prometteurs de Quentin Merlin sous la tunique jaune et verte.

Même destin… ou meilleure trajectoire ?

Peut-il connaître la même carrière que Merlin ? On serait tenté de dire oui, tant cette reconversion semble taillée pour lui. Mais là où Merlin a rapidement quitté le nid nantais pour rejoindre Marseille, puis Rennes au grand dam des supporters, Leroux semble vouloir s’inscrire dans la durée à la Jonelière.

L’heure de la confirmation

Louis Leroux a déjà prouvé qu’il pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous. Reste désormais à savoir s’il suivra la même courbe que Merlin… ou s’il fera encore mieux.

Une chose est sûre : le FC Nantes tient là un joueur promis à un avenir doré, que ce soit comme latéral ou comme milieu, son poste de cœur.