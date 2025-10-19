Stade Rennais : le groupe rouge et noir pour affronter l’AJA

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a communiqué la liste des joueurs retenus pour le match contre l’AJA Auxerre ce dimanche à 17h15.

Après deux semaines de trêve internationale agitées par les rumeurs de renvoi d’Habib Beye, le Stade Rennais est de retour au jeu ce dimanche. Face à l’AJ Auxerre, il tentera de renouer avec la victoire, après trois nuls aussi frustrants que décevants (Nantes, Lens, Le Havre). La bonne nouvelle, c’est qu’Habib Beye peut compter sur l’ensemble de ses forces vives pour cette affiche.

Gardiens : Samba, Silistrie, Akabou.

Défenseurs : Brassier, Nagida, Rouault, Merlin, Seidu, Meïté, Aït Boudlal, Jacquet.

Milieux : Cissé, Fofana, Blas, Rongier, Camara.

Attaquants : Embolo, Lepaul, Al-Tamari, Mukiele.