L’AS Saint-Étienne pourrait frapper un grand coup lors du mercato hivernal en ciblant un nouveau gardien !

Sans doute conscient des manques de l’ASSE depuis quelques matches, Kilmer Sports prépare déjà le prochain mercato. Selon Transfer Radar, le club stéphanois s’intéresse de près à Sander Tangvik, jeune gardien de Rosenborg. Une approche pour le moins inattendue, alors que Gautier Larsonneur a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028.

L’ASSE piste un nouveau gardien !

À seulement 22 ans, il faut dire que Tangvik impressionne déjà en Norvège. Cette saison, il compte 14 clean sheets toutes compétitions confondues, un chiffre qui témoigne de sa régularité et de son potentiel. Pro-actif et réactif, le jeune portier pourrait être une option stratégique pour Kilmer Sports, qui souhaite anticiper l’avenir tout en préparant une rotation saine au sein du groupe.

Quel effet sur Larsonneur ?

Le profil de Tangvik correspond à une politique claire : miser sur la jeunesse et le potentiel pour sécuriser l’avenir du club. Si la démarche est cohérente, n’y a-t-il pas non plus un risque de déstabiliser l’effectif actuel ? Avec Larsonneur conforté dans ses cages jusqu’en 2028, ce possible recrutement pourrait être considéré comme un léger affront pour celui qui est aussi le capitaine de l’ASSE. À voir si la piste se confirme dans le temps…