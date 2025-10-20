OL Mercato : une recrue estivale se fait détruire !
FC Nantes : un tifo magnifique à la Beaujoire, malgré la défaite contre Lille…

FC Nantes : un tifo magnifique à la Beaujoire, malgré la défaite contre Lille…
Louis Chrestian
20 octobre 2025

Ce dimanche à la Beaujoire, les supporters du FC Nantes ont une nouvelle fois prouvé qu’ils étaient parmi les plus créatifs et passionnés de France. Si les Canaris se sont inclinés 2-0 face au LOSC, c’est bien en tribunes que le spectacle a eu lieu.

Un tifo “livre d’histoire” spectaculaire et interactif

Avant le coup d’envoi, la Tribune Loire a dévoilé un tifo grandiose représentant un livre d’histoire géant, retraçant la légende du club nantais. Mais la véritable prouesse, c’est que ce tifo était interactif : les pages du livre se tournaient réellement au fil de la mise en scène, donnant vie à une animation impressionnante et inédite dans le football français.

Une performance millimétrée, fruit de semaines de préparation et d’un travail collectif remarquable de la part des ultras nantais. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où les supporters adverses eux-mêmes ont salué la créativité et le talent des fans du FCN.

Un contraste saisissant avec la prestation sur le terrain

Malheureusement, la magie des tribunes n’a pas suffi à inspirer les joueurs sur la pelouse. Battus 2-0 par Lille, les hommes de Bruno Genesio ont livré une prestation inquiétante, marquée par un manque d’intensité et de réalisme offensif.

Alors que les supporters donnaient tout pour pousser leur équipe, les Canaris semblaient à court d’idées et de confiance, laissant planer de nouvelles interrogations sur la suite de la saison.

Les supporters, véritable fierté du club

Si les résultats peinent à suivre, une chose reste indiscutable : la passion du peuple nantais. Le tifo de la Tribune Loire rappelle une nouvelle fois que, quelles que soient les difficultés sportives, les supporters continuent d’écrire la plus belle page d’histoire du FC Nantes celle d’un club où la ferveur ne meurt jamais.

FC NantesLigue 1
#A la une#SUPPORTER

