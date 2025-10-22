Après Chelsea, Mathis Amougou, l’ancien grand espoir de l’ASSE, chauffe le banc de Strasbourg. Et selon certaines sources, il pourrait venir se relancer à Saint-Etienne.

Transféré par l’ASSE à Chelsea en janvier dernier pour 15 millions d’euros, Mathis Amougou ne s’était pas imposé chez les Blues qui l’ont cédé pour la même somme cet été à leur club partenaire du RC Strasbourg. Mais au sein du club alsacien, le milieu de terrain de 19 ans tarde à se faire une place de choix dans la rotation de Liam Rosenior.

Amougou au bout du banc alsacien

Lors des trois premiers mois de la saison, il n’a débuté que deux matchs, avec une défaite à Monaco (2-3) et une victoire face au Havre (1-0) lors de laquelle il avait été sorti à la mi-temps. C’était le 14 septembre, et Amougou a ensuite enchaîné les matches sur le banc, dont il n’est pas sorti lors des 3 derniers matchs du RCSA. Dur, dur, pour lui, l’après ASSE ! A en croire Livefoot, le milieu de terrain pourrait quitter Strasbourg cet été et venir se ressourcer à Saint-Etienne pour un prêt de six mois. Info ou intox, on devrait vite le savoir…