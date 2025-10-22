Les infos du jour : le PSG sur son nuage, Endrick fait rêver l’OM, Laurent Blanc au chevet du Stade Rennais ?

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 22 octobre 2025.

La grosse info : le PSG sur son nuage après Leverkusen

Hier soir, le PSG a passé sept buts à Leverkusen dans son antre de la BayArena. Une prestation des champions qui a impressionné l’Europe entière.

Bayer Leverkusen – PSG : Laure Boulleau s’est payé un Parisien !

PSG Mercato : Dembélé lâche une bombe sur son avenir

PSG Mercato : Paris et le FC Barcelone s’arrachent une star mondiale à 200 M€ !

PSG Mercato : une recrue fait flop, Campos va frapper fort en janvier !

PSG : un ex de l’ASSE et deux de l’OM vont tenter de priver Hakimi d’un trophée

Mais aussi…

Face au Mans (2-3) samedi dernier, les ultras stéphanois n’ont pas manqué de saluer le départ du préfet de la Loire suite au remaniement du gouverment.

ASSE : le pire ennemi du peuple vert éjecté, la victoire est totale !

ASSE : Ferreira absent à l’entraînement pour une très bonne raison !

ASSE Mercato : Amougou en galère au RC Strasbourg, son retour chez les Verts évoqué !

ASSE : deux immenses fléaux mettent en péril le projet de Kilmer Sports

ASSE : Joshua Duffus fait débat chez les Verts

Une révolution au milieu en préparation à l’ASSE ?

ASSE : les Verts ont mis une sacrée claque au RC Lens !

Les Phocéens disputent ce soir leur troisième match de Champions League, à Lisbonne, face au Sporting. Et une fois n’est pas coutume, ce sont eux les favoris.

OM : De Zerbi sacrifie un titulaire face au Sporting Lisbonne

OM Mercato : Gouiri en couveuse, un buteur à 50 M€ fait réfléchir Longoria !

OM : le groupe de 20 joueurs pour le Sporting est tombé

OM Mercato : De Zerbi a définitivement tranché pour Endrick (Real Madrid)

Une cible estivale se mord les doigts de ne pas avoir signé à l’OM

OM : l’énorme chambrage du Sporting avant le choc de ce soir

L’entraîneur lillois était devant les médias avant la rencontre de demain soir en Coupe d’Europe. Il reconnaît craindre les leaders du championnat grec.

LOSC : pour Genesio, le match face au FC Nantes est l’exemple à suivre avant le PAOK

L’UEFA a annoncé que l’OL ne pourrait pas faire jouer Rachid Ghezzal en Coupe d’Europe suite à une erreur de sa part.

OL Mercato : Lyon a mis la main sur son sauveur, le Stade Rennais s’étrangle !

OL : Fonseca reconnaît une terrible erreur

OL : 2 absences dans le groupe pour affronter Bâle

Luis Castro a expliqué en conférence de presse que trois joueurs manqueraient le déplacement à Paris vendredi pour défier le PFC. « Toujours les mêmes », a-t-il soupiré…

Vente du FC Nantes : le mensonge de trop pour Kita ? Le Collectif Nantais balance tout !

FC Nantes : « toujours les mêmes », Castro est dépité avant le Paris FC !

FC Nantes : Campos tient la solution à tous ses problèmes offensifs

Le mercato bat déjà son plein chez les Sang et Or, ambitieux après une première partie de saison réussie.

RC Lens Mercato : l’OL torpille une belle affaire hivernale à l’OM

Alors que l’avenir d’Habib Beye s’inscrit en pointillés, la rumeur Laurent Blanc a émergé pour lui succéder.

Revue de presse : Habib Beye proposé à plusieurs clubs, le Stade Rennais rêve de Laurent Blanc !

Stade Rennais : Habib Beye sauvé par le FC Barcelone ?

Stade Rennais : la direction du club sabote Habib Beye en interne, départ imminent ?

Stade Rennais : Laurent Blanc après Habib Beye, ça ne passe pas chez les supporters

Le père du jeune attaquant brésilien préfèrerait que son fils quitte l’Europe en cas de prêt cet hiver…

Real Madrid Mercato : le père d’Endrick refroidit l’OM !

Voici les Unes de la presse espagnole en ce mercredi 22 octobre 2025.

Revue de presse espagnole : un scandale national éclate avant le Clasico Real – Barça !

Vainqueur de l’Olympiakos (6-1) hier, le Barça est totalement tourné vers le Clasico de dimanche.

FC Barcelone : mauvaise nouvelle pour le Clasico

FC Barcelone : Mbappé ? Même pas peur !