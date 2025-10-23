Daniel Riolo et Pierre Ménès ont livré leur analyse de la défaite rageante de l’Olympique de Marseille mercredi face au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions (1-2).

L’OM enrage. Largement niveau pendant la première période, les Marseillais ont finalement été rejoints puis dépassés par le Sporting hier à Lisbonne (1-2) après l’expulsion controversée d’Emerson (43e). Auteur d’une simulation sur le deuxième jaune, le latéral gauche de l’OM avait écopé d’une première biscotte limite, pour une main sans volonté de nuire au déroulement du jeu.

Si Daniel Riolo n’occulte pas ce fait de jeu qui a fait basculer la rencontre, il pense aussi et surtout que Roberto De Zerbi est le principal coupable du revers marseillais pour ne pas avoir assez joué. « La gestion du match de De Zerbi est plus que critiquable, elle est totalement ratée. Il a vraiment été très mauvais », a tonné le polémiste sur les ondes de RMC Sport.

Du côté de Pierre Ménès, le son de cloche est quasiment le même. « Pour moi, le souci est le coaching de De Zerbi, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Il a sorti Vermeeren pour faire entrer O’Riley et surtout Greenwood pour Murillo. Il aurait peut-être été plus judicieux de faire sortir Aubameyang… Les choix de De Zerbi sur ce match n’ont pas été judicieux. »