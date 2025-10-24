Après la victoire du FC Barcelone contre l’Olympiakos mardi en Ligue des Champions (6-1), Hansi Flick a surpris tout le monde en partageant un moment complice avec Nicki Nicole, la compagne de Lamine Yamal.

Le FC Barcelone s’est largement imposé face à l’Olympiakos ce mardi (6-1) mais ce n’est pas sur le terrain que l’attention des médias a été captée cette fois-ci. Sur le bord du terrain, Hansi Flick a eu un moment qui n’est pas passé inaperçu : le coach allemand a rencontré Nicki Nicole, la célèbre chanteuse et compagne de Lamine Yamal.

La rencontre s’est déroulée dans une ambiance détendue. Flick a plaisanté avec la jeune artiste, avant de poser une petite tape sur l’épaule de Lamine Yamal en mode « sois heureux, c’est un bon choix ». Un geste simple mais chargé de signification, qui a déclenché quelques sourires dans le vestiaire.

Pour Nicki Nicole, déjà habituée à être sous le feu des projecteurs, ce moment a été l’occasion de partager un clin d’œil complice avec l’entraîneur du Barça, qui n’a jamais caché son sens de l’humour et son côté humain avec ses joueurs. Quant à Yamal, visiblement touché, il a profité de cette petite marque de reconnaissance de Flick pour afficher un large sourire devant ses coéquipiers. Pourvu que ça dure…