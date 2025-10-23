Vainqueur de ses deux premiers matches d’Europa League, l’OL vise un troisième succès, à 18h45 au Groupama Stadium, face au FC Bâle.

L’OL fait partie des sept clubs ayant démarré la phase de Ligue de la C3 par deux succès. Les Gones sont allés s’imposer à Utrecht (1-0) avant de prendre le meilleur sur le Red Bull Salzbourg (2-0). Deux victoires, zéro but encaissé, ça commence très bien et Paulo Fonseca espère voir ses joueurs réaliser la passe de trois face au champion de Suisse, le FC Bâle. Le club rhénan, dont les supporters sont venus en masse, s’est lui incliné à Fribourg (1-2) avant de dominer Stuttgart (2-0). Mené par l’ancien Gone Xherdan Shaqiri, il constitue un sacré obstacle. Voici le onze lyonnais pour cette affiche qui débutera à 18h45.

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Merah – De Carvalho, Tolisso, Fofana – Satriano.