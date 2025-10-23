RC Lens Mercato : une recrue prête à faire ses valises pour la Premier League en fin de saison
Stade Rennais : le sort de Beye scellé par les supporters face à Nice ?

Habib Beye donnant des instructions à ses joueurs lors du match du Stade Rennais face à l'AJ Auxerre.
Raphaël Nouet
23 octobre 2025

A trois jours de la réception de l’OGC Nice, le Roazhon Park est très loin d’afficher complet. Un désamour qui pourrait inciter les dirigeants à trancher plus vite que prévu l’avenir d’Habib Beye.

Depuis le nul à domicile contre Auxerre (2-2) dimanche dernier, l’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais ne tient plus qu’à un fil. Celui-ci sera-t-il rompu ce week-end à l’occasion de la réception de l’OGC Nice ? Un premier indice est tombé et il n’est pas positif pour l’entraîneur : à trois jours de la rencontre, le Roazhon Park est très loin d’afficher complet. Concrètement, il reste de nombreuses places à vendre dans 20 des 32 sections des deux tribunes latérales.

Encore beaucoup de places à vendre dans les latérales

Certes, l’affiche n’est pas spécialement attrayante mais, ces dernières années, le public rennais n’avait pas besoin de ça pour venir soutenir son équipe. Le fait que le Roazhon soit loin d’être à guichets fermés est une preuve de désamour entre l’équipe et ses supporters. Et, plus que le niveau de jeu ou les résultats décevants, c’est finalement cela qui pourrait inciter les dirigeants du SRFC à actionner le siège éjectable pour un entraîneur n’ayant pas réussi à donner une identité à son équipe.

Ce match contre l’OGCN dimanche sera d’autant plus piégeux pour Habib Beye que l’entraîneur des Aiglons, Franck Haise, est annoncé depuis un an et demi en Bretagne, lui qui a rencontré le succès à Lens avec l’actuel président exécutif du Stade Rennais, Arnaud Pouille…

