Les infos du jour : un dossier explosif réglé à l’ASSE, l’OM vexé, le Clasico lancé

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 23 octobre 2025.

La grosse info : le cas Eymard enfin réglé à l’ASSE ?

Selon les informations de notre correspondant à Saint-Etienne, le jeune Paul Eymard devrait finalement prolonger son contrat à l’ASSE. Il a été réintégré au groupe professionnel après des semaines de tension.

ASSE : les supporters vont encore frapper fort

ASSE : bonne nouvelle pour les Verts avant Annecy

ASSE INFO BUT ! Mercato : le jeune Paul Eymard a tranché pour son avenir

ASSE : Horneland annonce un retour et 3 mauvaises nouvelles à Annecy

ASSE : Horneland clarifie l’avenir de Paul Eymard

Mais aussi…

Les Phocéens se sont inclinés sur la pelouse du Sporting (1-2) mercredi soir. Ils incriminent l’arbitre mais leur responsabilité est grandement engagée.

OM : De Zerbi crie au scandale après le Sporting, le retour d’un banni se prépare !

OM Mercato : Gouiri out, Marseille doit-il miser sur Vaz ou Endrick ?

OM Mercato : Endrick (Real Madrid) pourrait ramener une petite bombe à Marseille

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les Marseillais sabordés par l’arbitre… et De Zerbi »

Sporting – OM (2-1) : Riolo et Ménès cartonnent le vrai coupable de la défaite marseillaise

OM, Stade Rennais, OL… la plus grande victime de l’arbitrage en L1 connue, c’est une énorme surprise !

OM Mercato : exit le PSG, deux autres clubs de L1 éloignent Endrick de Marseille !

OM : Rulli canardé en C1, la stat qui affole

En conférence de presse, Luis Castro a demandé à ses dirigeants ainsi qu’aux supporters du temps pour mettre en place ses idées et changer les mauvaises habitudes passées.

FC Nantes Mercato : un dossier en attaque à 3,5 M€ déjà chaud pour janvier !

FC Nantes : Klöpp et Guardiola l’ont eu, Castro le réclame aux Kita !

FC Nantes Mercato : deux pépites polonaises dans le viseur des Kita !

Moses Simon, une déclaration au FC Nantes et un tacle à Kita !

Pierre Sage aura le choix pour composer son onze face à l’OM samedi et il attend de l’ancien Marseillais Florian Thauvin un grand match.

Le RC Lens s’offre une star internationale avant l’OM !

RC Lens : Sage annonce 2 retours face à l’OM et met la pression à Thauvin

RC Lens Mercato : une recrue prête à faire ses valises pour la Premier League

RC Lens : un Sang et Or brillera plus que les autres face à l’OM

Le PSG aurait beaucoup apprécié la prestation de Valentin Barco au Parc des Princes vendredi dernier.

PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur le dernier prodige de L1, une signature déjà programmée cet hiver !

PSG Mercato : un coup de pouce du Qatar pour le remplaçant de Safonov ?

Le sort d’Habib Beye continue d’alimenter toutes les conversations du côté du Stade Rennais.

Stade Rennais : Habib Beye aurait déjà un nouveau point de chute !

Revue de presse : camouflet XXL au Stade Rennais, le Barça a déjà tranché pour Fati !

Stade Rennais : le sort de Beye scellé par les supporters face à Nice ?

Les Merengue vont pouvoir compter sur trois défenseurs blessés ces derniers temps pour le choc face au FC Barcelone dimanche.

Real Madrid : Xabi Alonso enregistre 3 retours avant le Clasico

Retrouvez ci-dessous les Unes de la presse espagnole en ce jeudi 23 octobre 2025.

Revue de presse espagnole : Flick prépare une double surprise dans son onze pour le Clasico !

Les médias spéculent sur une possible absence de Lamine Yamal dans le Clasico mais le Barça a mis les choses au clair : l’ailier va bien !

FC Barcelone Mercato : il a rendu fou Flick, en route vers le PSG !

FC Barcelone : coup dur pour Lamine Yamal avant le Clasico !

Le FC Barcelone met les choses au clair pour Yamal avant le Clasico

L’incroyable prolongation de Lionel Messi à Miami !