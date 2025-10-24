RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour le choc contre l’OM

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OM.

Ce samedi à 21h05, le RC Lens reçoit l’OM pour le choc de la 9e journée de Ligue 1. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre. Les seuls absents à déplorer sont Fodé Sylla et Anthony Bermont, tout juste revenus de la Coupe du Monde U20. De leur côté, Ismaëlo Ganiou et Deiver Machado font leur retour. A contrario, Kyllian Antonio, Nidal Čelik, Jhoanner Chávez, et Hamzat Ojediran n’ont pas été retenus.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Delplace, Risser – Aguilar, Machado, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Gradit, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Thomasson – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, R. Fofana.