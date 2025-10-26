Real Madrid – FC Barcelone : les compos du Clasico sont connues !

Voici les compos officielles du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour la 10e journée de Liga.

Ce dimanche, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour le Clasico de la 10e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Xabi Alonso et Hansi Flick. Coup d’envoi à 16h15 au stade Santiago-Bernabéu.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Valverde (cap), Militão, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Bellingham, Camavinga – Güler, Mbappé, Vinicius.

FC Barcelone : Szczęsny – Koundé, Cubarsí, García, Balde – Pedri, de Jong (cap), López – Yamal, Torres, Rashford.