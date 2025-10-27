La blessure du Belge inquiète fortement à l’OL…

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a renversé Strasbourg (2-1) en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Mais le match a été marqué par la blessure de Malick Fofana, à la suite d’un tacle très dangereux d’Ismaël Doukouré, expulsé. «Il y a ce point noir avec la blessure de Malick. On sait à quel point il est important pour nous. Il faut faire confiance aux médecins qui vont essayer de le remettre sur pied», a glissé dès hier Corentin Tolisso.

Les croisés touchés pour Fofana ?

Moussa Niakhaté était inquiet lui aussi. «Il est parti à l’hôpital. J’espère juste que ça ne va pas être trop grave car on a besoin de lui et surtout pour lui et sa saison. Moi, je sais juste que ce n’est pas un tricheur. Donc quand je le vois sur la civière, je sais que c’est très sérieux. En conférence de presse, Paulo Fonseca a expliqué que le Belge a été touché à la cheville. Selon RMC, il s’agirait d’une entorse. Mais les vidéos du tacle laissent craindre un souci au genou. Et peut-être un souci ligamentaire. Lyon retient son souffle…