Stade Rennais : Habib Beye prêt à sacrifier deux cadres pour sauver sa peau !

En grand danger au Stade Rennais, Habib Beye pourrait procéder à des choix très forts pour relancer une dynamique !

Sous pression avant un déplacement périlleux à Toulouse mercredi soir pour la 10e journée de Ligue 1, Habib Beye pourrait effectuer des choix forts. Selon L’Équipe, l’entraîneur du Stade Rennais envisagerait de se passer de deux de ses joueurs phares : Ludovic Blas et Seko Fofana. Ni l’un ni l’autre ne souffre d’un problème physique, mais le technicien breton chercherait à provoquer un électrochoc au sein de son groupe.

Fofana et Blas écartés du groupe ?

Seko Fofana, repositionné ces dernières semaines sur le flanc gauche d’un 4-4-2, peine à retrouver l’influence qu’il avait affichée en début de saison dans l’entrejeu. Un rôle inhabituel qui semble avoir limité son impact. De son côté, Ludovic Blas traverse également une période contrastée. Tantôt aligné comme piston, tantôt laissé sur le banc, l’ancien Nantais peine à s’imposer durablement dans les plans de Beye.

À l’aube d’un déplacement déjà crucial, Beye pourrait donc opter pour un onze plus équilibré, quitte à écarter deux cadres. Une décision risquée mais révélatrice d’un coach décidé à secouer son équipe pour relancer une dynamique qui s’essouffle.