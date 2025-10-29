L’ASSE a écrasé Pau (6-0) hier soir. Et Irvin Cardona a expliqué pourquoi les Verts s’étaient révoltés…

Après la défaite honteuse à Annecy (0-4), Eirik Horneland a envoyé un message hier contre Pau en relégant sur le banc Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili au profit d’Irvin Cardona et Joshua Duffus. Et l’ASSE s’est largement imposée (6-0) face à des Palois très vite dépassés. Cardona a provoqué le corner du 1-0 avant de marquer le deuxième but sur un service de Duffus, puis d’être à l’origine du 4e but, signé Duffus, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Inutile d’aller chercher plus loin les deux grands artisans de ce large succès des Verts, et du renouveau d’une équipe qui restait sur trois défaites lors des quatre dernières journées.

Cardona vise la première place

Après la victoire, Irvin Cardona s’est confié au micro d’ASSE-TV. « On a très bien démarré le match en marquant deux buts à la 2e et à la 11e. On a été de suite dans le bon tempo. Après Annecy, on s’est parlés entre nous, on s’est dit les choses. Ça a fait du bien. Avec les objectifs qu’on a c’était bien de pouvoir se dire les choses. » Et à Cardona de se réjouir de la soirée… « C’était un match parfait, en plus on n’a pas pris de but. Maintenant il faut se tourner vers le Red Star. On a besoin d’enchaîner si on veut récupérer la première place. On a montré qu’on avait un bon groupe. Tout le monde est concerné. C’est bien. »