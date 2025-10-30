Joueur de l’Inter Miami, Lionel Messi a voulu rejoindre l’Arabie saoudite pour une durée temporaire… mais s’est pris un stop monumental.

Récemment prolongé à l’Inter Miami jusqu’en 2028, Lionel Messi aurait envisagé une parenthèse en Arabie saoudite. Selon Abdallah Hammad, directeur général de l’Académie Mahd pour le développement des talents, la star argentine a exprimé le souhait de rejoindre temporairement un club de Saudi Pro League durant la trêve de la MLS.

« L’équipe de Messi m’a contacté durant la Coupe du monde des clubs l’été dernier. Il voulait jouer en Arabie saoudite pendant les quatre mois d’interruption du Championnat américain afin de se préparer pour le Mondial 2026 », a raconté le dirigeant saoudien dans un podcast du média Thmanya.

Refus du ministre pour Messi

Hammad a comparé cette idée à celle de David Beckham, qui, à l’époque du Los Angeles Galaxy, avait rejoint l’AC Milan le temps d’un prêt : « La même chose s’était produite avec (David) Beckham lorsqu’il évoluait au Los Angeles Galaxy et était parti jouer à Milan », a-t-il souligné.

Cependant, la proposition n’a pas abouti. « J’ai soumis la proposition au ministre, mais il a refusé que Messi vienne pour seulement quatre mois, et le dossier a été clos. Il a dit que le Championnat saoudien ne serait pas un camp d’entraînement », a précisé Abdallah Hammad.

Preuve que personne n’est à l’abri d’un non, même quand on a été au sommet du foot…