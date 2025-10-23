En fin de contrat en décembre, Lionel Messi a décidé de prolonger avec l’Inter Miami… pour trois nouvelles saisons !

Cela fait des mois que Lionel Messi fait planer le doute quant à sa participation à la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine. La Pulga explique qu’il est en fin de carrière, qu’une blessure est vite arrivée, qu’il n’a peut-être plus le niveau pour défendre le trophée remporté au Qatar en 2022… Eh bien, soit il n’en pense pas un mot, soit ce qui est vrai pour l’Albiceleste ne l’est pas pour le championnat américain car, le héros pas si fatigué que ça vient de prolonger avec l’Inter Miami jusqu’en… 2028 !

Il pourra ainsi avoir son match d’adieu au Camp Nou

En fin de contrat en décembre, Lionel Messi va donc jouer trois saisons supplémentaires en MLS avec la franchise floridienne. Cela le portera jusqu’à ses 41 ans. Et surtout, à l’instar de Cristiano Ronaldo, cela devrait lui permettre de dépasser la barre des 1.000 buts en carrière. Pour le moment, l’octuple Ballon d’Or en est à 889, entre le FC Barcelone, le PSG, la sélection argentine et Miami.

La MLS a évidemment poussé pour que Messi reste encore quelques années à Miami. Car depuis que l’Argentin a posé ses valises en Floride, l’exposition médiatique du championnat nord-américain n’a jamais été aussi fort, même à l’époque du New York Cosmos de Pelé et Beckenbauer. Cette prolongation était finalement presque une cause d’utilité publique !

Pour le FC Barcelone, il s’agit également d’une bonne nouvelle car Joan Laporta, qui s’est fâché avec le clan Messi en ne parvenant pas à prolonger sa star en 2021, a toujours dit qu’il voulait se réconcilier avec lui et lui offrir un match d’adieu au Camp Nou. Le président catalan a désormais trois ans pour finaliser la fin des travaux dans son enceinte et donner à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire la sortie qu’il mérite.