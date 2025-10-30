10 ans après l’Olympico très hostile à Mathieu Valbuena pour son retour à Marseille, le milieu offensif de l’équipe réserve de l’Olympiakos est revenu sur cet épisode chaotique.

Le 11 août 2015, Mathieu Valbuena quittait l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, un transfert qui allait marquer durablement les esprits des supporters phocéens. Quelques semaines plus tard, le 20 septembre 2015, lors d’un Olympico au stade Vélodrome, l’accueil réservé à l’ancien chouchou marseillais fut particulièrement hostile.

Parmi les actes d’hostilité, une effigie à l’apparence de Valbuena avait été pendue dans un virage, un geste qualifié de « grave débordement » par les médias et ayant conduit à des sanctions contre le club. « Ça m’a fait mal au cœur … Si on m’a fait ça, c’est que les gens m’aimaient. Ça va être très difficile de revoir un joueur reçu comme ça », avait alors réagi le joueur, qui avait marqué l’histoire de l’OM avec plus de 300 matchs sous ses couleurs.

« J’ai été voir certains groupes dans leurs locaux »

Pourtant, près de dix ans plus tard, Valbuena semble avoir fait la paix avec cet épisode, comme il l’explique dans une déclaration récente pour L’Équipe :

« Oh, c’est fini tout ça ! J’ai même été voir certains groupes de supporters dans leurs locaux. Et si tu me demandes mon club de cœur, c’est Marseille. Ces fans m’ont tout donné. Ce sont eux qui m’ont fait devenir le mec parfois un peu insolent, un peu caractériel, le mec insouciant. L’OM, c’est un club mythique, un club qui a une histoire, un club où il est dur d’y signer, d’y durer et d’y faire 331 matches. Tu te rends compte pour quelqu’un venu du National ? Quand tu parles ici de Marseille, ils me disent : »C’est dangereux, comment t’as fait ? » »Arrêtez de penser ça, c’est une ville magnifique, des supporters exceptionnels. » (rire) »

Cette prise de recul de Valbuena souligne à quel point le lien entre le joueur et les supporters marseillais dépasse parfois les tensions ou les incompréhensions liées à un transfert vers un club rival. L’acte de pendaison d’un mannequin, bien qu’extrême et sanctionné, reste dans la mémoire collective comme un symbole de passion dévorante pour l’OM, mais Valbuena démontre aujourd’hui que la gratitude et l’amour pour son ancien club restent intacts…