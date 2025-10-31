Revue de presse espagnole : un retour XXL au FC Barcelone, Haaland envoyé au Real Madrid !

Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 31 octobre 2025. Au menu : le retour de Robert Lewandowski au FC Barcelone et la rumeur Haaland relancée au Real Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Plan anti-lésions »

Hansi Flick s’inquiète devant le nombre croissant de blessures au FC Barcelone. Pour l’enrayer, un plan « anti-lésions » a été mis en place par le staff médical blaugrana : 13 joueurs ont rejoint l’infirmerie depuis le début de la saison !

AS : « Le Real Madrid plus jeune »

Avec une moyenne d’âge de 25 ans et 15 jours, Xabi Alonso a aligné dimanche le plus jeune Real Madrid lors d’un Clasico face au FC Barcelone (2-1). Au Barça, le rôle de Frenkie De Jong pourrait évoluer avec la blessure de Pedri.

MARCA : « Xabi Alonso a tenu sa prophétie »

Xabi Alonso avait promis une relance du Real Madrid après la claque reçue dans le derby contre l’Atlético Madrid. Il a tenu parole : les Merengues viennent d’enchaîner cinq victoires d’affilée. Ancien dirigeant hait placé d’Aston Villa, Keith Wyness a lui envoyé Erling Haaland au Real Madrid ! Info ou intox ?

SPORT : « Jouer avec Messi a été un privilège »

Sport a donné la parole à Jordi Alba, qui savoure la chance d’avoir pu évoluer de nombreuses années aux côtés de son ami Lionel Messi. Au FC Barcelone, Flick peut compter sur le retour de Robert Lewandowski pour affronter Elche ce dimanche. Joan Garcia sera aussi bientôt là.