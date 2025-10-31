Revue de presse : Pouille sur la sellette à Rennes, lourdes sanctions après Metz – Lens !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse espagnole : un retour XXL au FC Barcelone, Haaland envoyé au Real Madrid ! 

Erling Haaland (Manchester City)
Bastien Aubert
31 octobre 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 31 octobre 2025. Au menu : le retour de Robert Lewandowski au FC Barcelone et la rumeur Haaland relancée au Real Madrid.

MUNDO DEPORTIVO : « Plan anti-lésions »

Hansi Flick s’inquiète devant le nombre croissant de blessures au FC Barcelone. Pour l’enrayer, un plan « anti-lésions » a été mis en place par le staff médical blaugrana : 13 joueurs ont rejoint l’infirmerie depuis le début de la saison ! 

AS : « Le Real Madrid plus jeune »

Avec une moyenne d’âge de 25 ans et 15 jours, Xabi Alonso a aligné dimanche le plus jeune Real Madrid lors d’un Clasico face au FC Barcelone (2-1). Au Barça, le rôle de Frenkie De Jong pourrait évoluer avec la blessure de Pedri.

MARCA : « Xabi Alonso a tenu sa prophétie »

Xabi Alonso avait promis une relance du Real Madrid après la claque reçue dans le derby contre l’Atlético Madrid. Il a tenu parole : les Merengues viennent d’enchaîner cinq victoires d’affilée. Ancien dirigeant hait placé d’Aston Villa, Keith Wyness a lui envoyé Erling Haaland au Real Madrid ! Info ou intox ? 

SPORT : « Jouer avec Messi a été un privilège »

Sport a donné la parole à Jordi Alba, qui savoure la chance d’avoir pu évoluer de nombreuses années aux côtés de son ami Lionel Messi. Au FC Barcelone, Flick peut compter sur le retour de Robert Lewandowski pour affronter Elche ce dimanche. Joan Garcia sera aussi bientôt là.

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#DÉCLARATIONS#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE#RUMEURS

Les plus lus

Arnaud Pouille (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : Pouille sur la sellette à Rennes, lourdes sanctions après Metz – Lens !

Par Bastien Aubert
Bilal Nadir (OM)
Ligue 1...

OM : Bilal Nadir donne de ses nouvelles après son malaise contre Angers

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé et Luis Enrique lors de Brest - PSG
Ligue 1...

PSG : coup dur pour Dembélé avant Nice !

Par Bastien Aubert
Martin Satriano (OL)
Mercato...

RC Lens Mercato : vers un joker offensif totalement inattendu prêt à débarquer de l’OL ? 

Par Bastien Aubert
Joaquin Panichelli (RC Strasbourg)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça cible un serial buteur de L1 pour l’après Lewandowski !

Par Bastien Aubert
Igor Paixao (OM)
Aj Auxerre...

OM : inquiétude pour Paixao, très mauvaise nouvelle avant Auxerre !  

Par Bastien Aubert
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso a réglé ses comptes avec Vinicius et fait une grande annonce ! 

Par Bastien Aubert
Igor Miladinovic (ASSE)
ASSE...

ASSE : double mauvaise nouvelle avant le Red Star 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : un retour XXL au FC Barcelone, Haaland envoyé au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert
Lille s'impose à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes : une bombe jamais vue au Mercato se prépare dès cet hiver ! 

Par Bastien Aubert
Blas et Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Blas et Fofana écartés par Beye, la vérité éclate !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un club de Ligue 1 déjà prêt à relancer Stassin en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Dani Ceballos (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : la première recrue hivernale a fuité, c’est du lourd !

Par Bastien Aubert
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : Doué KO, Vinícius (Real Madrid) prêt à débarquer à Paris !

Par Bastien Aubert
ASSE : les Verts sont-ils guéris après le carton face à Pau ?
ASSE...

ASSE : les Verts sont-ils guéris après le carton face à Pau ?

Par William Tertrin
Robinio Vaz (OM)
FC Barcelone...

OM : le gros atout de De Zerbi qui peut faire jalouser le Real Madrid et le FC Barcelone

Par William Tertrin
RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu’un match
Ligue 1...

RC Lens : à Metz, les Sang et Or ont peut-être perdu plus qu’un match

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !
Mercato...

Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
FC Barcelone...

Le PSG et Luis Enrique veulent s’offrir une star du FC Barcelone à prix cassé !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un gros casse-tête s’annonce pour Eirik Horneland

Par William Tertrin
OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015
Ligue 1...

OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015

Par William Tertrin
Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite
Compétitions...

Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice

Par William Tertrin
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : Vinicius s’est excusé… mais Xabi Alonso ne lui a fait aucun cadeau

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet