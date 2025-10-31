Roberto De Zerbi a tenu sa conférence de presse à la veille du périlleux déplacement de l’OM à Auxerre pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 (21h05).

Vermeeren et les critiques après Lisbonne

« Je suis presque prêt à parler français mais du calme, pas encore. Je comprend presque tout. Mais quand on perd c’est mieux de ne pas parler la langue. Je ne me vexe pas des critiques que je lis après Lisbonne et mes choix tactiques. Vermereen aurait eu du mal à défendre à dix, il est jeune encore. Mason est sorti contre Angers et aurait pu défendre un peu. Vermereen aussi mais c’est un talent pour ce club et on doit l’accompagner. »

Les blessures inquiètent De Zerbi

« C’est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n’est pas sur la voie de la guérison. C’est vraiment le point noir de cette période, ce qui me préoccupe ce sont les blessures. C’est une chose d’en avoir 2 ou 3 mais là c’est 7-8. Balerdi ne revient pas, Weah non plus. Par chance Nadir a fait des contrôles et ce n’est rien de grave, il devait juste être un peu déshydraté et a fait une chute de tension. »

Les buts agacent le coach de l’OM

« C’est mieux un 0-0 que perdre 0-3 ou 0-1, ça va de soi. Faire un 0-0 au Vélodrome c’est difficile parce que les gens te poussent à attaquer et quand tu attaques tu t’exposes à des contres. Moi le foot je vois ça avec l’idée d’essayer de gagner, d’attaquer et de contrôler le match. J’essaye d’être acteur du match. Ce qui m’agace c’est d’avoir pris deux buts par match sur les quatre dernières rencontres ! Dans une saison il n’y a pas que des bons moments, il faut parfois se serrer les coudes encore plus et jouer tous les matchs comme des finales. »