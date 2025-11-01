FC Nantes : Castro a identifié la future star du club, les supporters se frottent les mains !

À 19 ans, Bahmed Deuff s’impose peu à peu comme un maillon prometteur du FC Nantes. Le jeune milieu défensif profite d’un vrai coup de projecteur, grâce aux propos appuyés de Luis Castro. Son coach n’a pas tari d’éloges à son sujet, incarnant ainsi la nouvelle confiance placée dans la jeunesse nantaise.

Castro salue la progression de Deuff

Depuis le début de saison, la dynamique au FC Nantes est clairement orientée vers l’intégration des jeunes. Casté dans le groupe pro à l’issue de la pré-saison, Deuff s’est vu accorder la confiance du staff, un signe fort pour ce joueur issu de la formation locale. Ces dernières semaines, il a profité d’un créneau pour entrer en jeu à trois reprises, gagnant ainsi en visibilité et en expérience dans l’entrejeu canari. Cette promotion illustre l’audace de Luis Castro qui multiplie les opportunités pour ses jeunes pousses, à l’image de Bahmed et de certains de ses coéquipiers du centre.

Un talent à confirmer chez les canaris

Interrogé sur la progression de son jeune milieu, Luis Castro a souligné : « Il a déjà beaucoup grandi depuis le début de saison, mais il doit encore grandir davantage. C’est sûrement l’un des joueurs avec le plus de potentiel du groupe actuel. » Ce sentiment transpire aussi dans les minutes accordées à Deuff, dont le profil défensif et la taille impressionnante (1,94 m) offrent des solutions précieuses.

Le coach portugais n’hésite pas à l’appuyer : « Ses caractéristiques sont très intéressantes, il montre de très bonnes choses lors de ses entrées. » S’il reste perfectible, notamment dans la gestion du rythme et le placement, Deuff séduit déjà par sa présence et sa capacité à s’intégrer dans le tempo de la Ligue 1. Ceux qui souhaitent aller plus loin sur le parcours et les stats du joueur peuvent également consulter son profil complet.

La détermination de Deux, sa discipline et son écoute font l’unanimité au sein du groupe. À ce stade, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, mais sa courbe de développement est ascendante. En témoignent plusieurs points clés de son parcours, comme la signature de son premier contrat professionnel qui a marqué un tournant dans sa jeune carrière.

La suite pour Deuff : défis et attentes

Castro voit encore plus loin : « Il doit continuer à évoluer, on est là pour l’aider. » L’accompagnement du staff et la confiance du vestiaire joueront un rôle clé dans la consolidation de son jeu. Les minutes grappillées jusqu’à présent ne sont qu’un début pour un joueur aussi prometteur. Dans ce contexte, l’enjeu du prochain match à la Beaujoire contre le FC Metz pourrait offrir, une fois de plus, l’opportunité à Deuff de s’affirmer.

La jeunesse nantaise bouillonne et Bahmed incarne un avenir auquel le club croit dur comme fer. Sa progression, déjà saluée par les observateurs et son entraîneur, s’inscrit parfaitement dans le projet de relance de l’équipe. Ce samedi, tous les regards seront tournés vers la Beaujoire pour voir jusqu’où ira ce jeune talent, alors que les défis – et les attentes – grandissent à chaque match.