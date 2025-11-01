LOSC Mercato : un Dogue quitte son club… mais reste coincé en Ligue 2

Prêté par le LOSC à Reims depuis l’été dernier, le jeune Vincent Burlet quitte déjà le SDR… mais reste en Ligue 2.

Prêté depuis le début de la saison 2025-2026 au Stade de Reims (8e de Ligue 2), Vincent Burlet (20 ans) change déjà d’air. Le défenseur international Espoirs belge, sous contrat avec le LOSC, rejoint l’US Boulogne Côte d’Opale (16e de L2) sous la forme d’un nouveau prêt jusqu’à la fin de la saison.

Arrivé à Reims le 1er septembre dernier, le jeune latéral gauche n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sous le maillot champenois, n’ayant disputé aucune rencontre officielle depuis le début de l’exercice. En quête de temps de jeu, Burlet va tenter de relancer sa progression dans le Nord, du côté d’un club où la concurrence pourrait lui permettre de s’imposer.