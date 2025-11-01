ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter le Red Star
William Tertrin
1 novembre 2025
Voici les compos officielles du match entre le Red Star et l’ASSE.
Ce samedi, pour la 13e journée de Ligue 2, l’ASSE, 2e avec 23 points, se déplace sur la pelouse du Red Star, 3e à égalité de points. Découvrez ci-dessous les compositions officielles de ce choc alignées par Grégory Poirier et Eirik Horneland. Coup d’envoi à 20h au stade Bauer.
Les compos officielles
Red Star : Poussin – Durivaux, Lemonnier, Danger – Sylla, Haag, Hachem (cap), Cissé – Khaoui – Ikanga, Durand.
ASSE : Larsonneur (cap) – Ferreira, Bernauer, Nadé, Annan – Moueffek, Tardieu, Jaber – Cardona, Duffus, Davitashvili.