Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Valence

Voici les compos officielles du match entre le Real Madrid et Valence pour la 11e journée de Liga.

Ce samedi, le Real Madrid reçoit Valence pour la 11e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Xabi Alonso et Carlos Corberán. Coup d’envoi à 21h au stade Santiago-Bernabéu.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Valverde (cap), Militão, Huijsen, Carreras – Güler, Tchouaméni, Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Valence : à venir…