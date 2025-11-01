Ce samedi soir, le Real Madrid s’est offert une victoire de prestige devant son public, en cartonnant Valence 4-0. Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois distingué en marquant un doublé.

Une semaine après sa victoire dans le Clasico, le Real Madrid démarrait fort contre Valence et obtenait un penalty après une faute de main de Carlos Tarrega. Kylian Mbappé s’en chargeait et ouvrait le score à la 19ᵉ minute en frappant avec précision du pied droit pour tromper Julen Agirrezabala qui partait du mauvais côté.

Quelques minutes plus tard, à la 31ᵉ, Mbappé doublait la mise après une passe de Jude Bellingham et un centre d’Arda Güler, reprenant le ballon au second poteau sans contrôle. Juste avant la mi-temps, les Merengue obtenaient un nouveau penalty, cette fois pour une faute de Thierry Correia sur Alvaro Carreras. Mbappé laissait le ballon à Vinicius, qui voyait son tir repoussé par Agirrezabala.

Mais quelques seconde plus tard, Jude Bellingham inscrivait le troisième but du Real, enroulant parfaitement une frappe du pied droit dans le petit filet opposé, après avoir travaillé près de la surface face à Lucas Beltran.

Enfin, à la 81ᵉ minute, Alvaro Carreras venait parachever ce gros succès et marquait d’une frappe spectaculaire et croisée du pied gauche, envoyant le ballon dans la lucarne opposée après avoir effacé Andre Almeida. Avec cette nouvelle victoire, le Real consolide sa première place et prend 7 points d’avance sur Villarreal, 2e.

Les buts en vidéo