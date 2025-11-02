Quatre jours après son naufrage contre l’AS Monaco (3-5), le FC Nantes doit impérativement s’imposer ce dimanche, à la Beaujoire, face à la lanterne rouge messine.

Le FC Nantes joue un match très important, ce dimanche à la Beaujoire, dans la course au maintien. Face au FC Metz, dernier, les Canaris doivent impérativement s’imposer. Les deux équipes arrivent dans des formes opposées puisque les hommes de Luis Castro restent sur une lourde défaite à domicile contre l’AS Monaco (3-5), alors que les Lorrains ont remporté une victoire surprenante face au RC Lens (2-0). Voici le onze aligné par Luis Castro.

FCN : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Mwanga, Leroux, Tabibou – Abline, El-Arabi, Guirassy.