ASSE : quels changements Horneland doit-il faire pour le choc à Troyes ?
PSG : Luis Campos fait un sale coup à l’OL au mercato

Senny Mayulu (PSG)
Bastien Aubert
4 novembre 2025

Le PSG pourrait voler une pépite lyonnaise sous le nez de l’OL : Emany Mayulu, 15 ans et déjà prometteur chez les U17 lyonnais, pourrait rejoindre Paris. Son frère Senny évolue déjà au PSG, ce qui faciliterait son intégration.

Le coup pourrait être rude pour l’OL. Selon PSG Inside Actus, le PSG pourrait voler Emany Mayulu au club rhodanien et rejoindre immédiatement les U17 parisiens ou attendre l’été prochain. Dans les deux cas, Paris mise sur un talent français déjà familier avec le club grâce à son frère, un atout stratégique pour Luis Campos qui cherche à renforcer l’identité parisienne dès les équipes de jeunes.

À Lyon, on fait tout pour le convaincre de rester. Mais le PSG dispose d’un avantage : l’environnement déjà connu du joueur et le projet du club pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Ce recrutement serait non seulement une victoire pour le PSG dans la bataille des jeunes talents, mais aussi un signal fort envoyé à l’OL et aux autres centres de formation.

Ce possible transfert illustre la nouvelle politique du PSG : miser sur la jeunesse française, créer des liens avec les joueurs déjà présents au club et construire un collectif sur le long terme. Pour Luis Campos, chaque jeune recruté est une pièce du puzzle, et celui-ci pourrait avoir un impact durable sur l’avenir du club.

