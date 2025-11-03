Fragilisé sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland peut voir en Chico Lamba un élément qui stabilise la défense stéphanoise.

Quel avenir pour Eirik Horneland ? Après la semaine en dents de scie de l’ASSE, la question peut se poser dans le Forez. Un joueur pourrait néanmoins sauver sa tête sur le banc des Verts : Chico Lamba. Depuis son arrivée cet été en provenance du FC Arouca, le jeune portugais s’est imposé comme le pilier incontournable de la défense stéphanoise.

L’ASSE encaisse deux fois moins de buts avec Lamba

International Espoirs et âgé de seulement 22 ans, le natif de Guinée-Bissau a rapidement conquis Geoffroy-Guichard par sa maturité et son impact immédiat. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec Lamba, l’ASSE encaisse en moyenne 1,25 but par match, contre 2,25 buts sans lui. Une statistique qui illustre parfaitement son influence sur la solidité défensive des Verts. Son calme, sa lecture du jeu et son sens de l’anticipation apportent une sérénité rare à la charnière stéphanoise.

Bernauer repositionné sur un côté ?

Son absence lors de la défaite contre le Red Star ce samedi (1-2) s’est d’ailleurs fait cruellement ressentir à Bauer et son retour prochain pourrait redonner à Horneland les clés d’une défense fiable. Le technicien norvégien pourrait alors s’appuyer sur une charnière Nadé-Lamba, tout en repositionnant Maxime Bernauer sur un côté, afin de retrouver équilibre et solidité comme en début de saison. Tout le peuple vert l’attend.