Après la nouvelle défaite de l’ASSE à Bauer contre le Red Star (1-2), Romain Molina n’y va pas par quatre chemins : si Saint-Étienne veut rêver d’une remontée en Ligue 1, Kilmer Sports doit absolument renforcer la défense cet hiver.

La frustration est palpable à l’AS Saint-Étienne. Malgré 50 millions dépensés en un an et demi, l’ASSE peine toujours à verrouiller sa défense, comme l’a souligné Romain Molina sur X suite à la lourde défaite à Bauer contre le Red Star. « Avoir dépensé 50 millions en un an et demi et ne pas avoir réussi à améliorer sa défense, c’est un sacré exploit des dirigeants stéphanois, qui se congratulaient après avoir étrillé Pau cette semaine. Quand vont-ils redescendre sur terre et corriger leurs erreurs ? »

Le journaliste indépendant ne laisse aucun doute : pour viser une remontée en Ligue 1 en fin de saison, Kilmer Sports devra agir rapidement lors du mercato hivernal. La défense stéphanoise, déjà mise en difficulté à plusieurs reprises cette saison, reste le principal point faible du club, et la claque face au Red Star ne fait que confirmer ce constat.

L’ASSE a montré, match après match, qu’elle pouvait produire du spectacle offensivement, mais ses lacunes défensives coûtent cher. Molina insiste sur l’urgence : un ou plusieurs renforts de qualité sont indispensables pour stabiliser le bloc et permettre aux Verts de rester dans la course à la montée. Le prochain mercato hivernal pourrait bien décider du destin de cette équipe ambitieuse mais encore trop friable défensivement.