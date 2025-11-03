Les tensions montent à Saint-Étienne. Après une nouvelle désillusion contre le Red Star, les propos de Florian Tardieu ont mis le feu aux poudres. Derrière les mots polis, un message clair : le vestiaire commence à douter d’Eirik Horneland.

Le malaise couvait à l’ASSE, il semble désormais éclater au grand jour. Après la défaite de samedi contre le Red Star (1-2), les mots de Florian Tardieu ont résonné comme un coup de tonnerre dans le vestiaire stéphanois : « Les équipes travaillent sur nous. Elles ont des vidéos, etc. C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse (…). Ce sont les consignes, donc on les écoute. »

Une « cassure » entre Horneland et son vestiaire ?

Des propos lourds de sens, qui sonnent comme un désaveu à peine voilé envers Eirik Horneland. Tactiquement, le coach norvégien de l’ASSE a encore semblé dépassé. Le Red Star a exploité à merveille les failles d’un système trop rigide, notamment dans le dos des latéraux. Les Verts ont manqué de justesse, de réaction et surtout d’adaptation, là où leurs adversaires semblent mieux préparés.

Derrière le discours mesuré du capitaine, Peuple Vert croit savoir que c’est une forme de lassitude qui transparaît. Le média parle même de possible « cassure » entre les deux parties après un début de saison mitigé. Certains cadres s’interrogent sur la méthode Horneland, jugée trop stricte et peu adaptée à la réalité du championnat. Si la direction stéphanoise maintient sa confiance en public, les regards se font de plus en plus lourds en interne. Le lien entre le technicien et son vestiaire est-il en train de se fissurer ? À l’AS Saint-Étienne, la question est posée.