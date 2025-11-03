Les infos du jour : ça se tend pour Luis Castro (FC Nantes) et Horneland (ASSE), Habib Beye fait une nouvelle victime à Rennes
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 3 novembre 2025.
La grosse info : Kita s’est entretenu avec Castro
La défaite contre Metz a incité le président nantais à recadrer son entraîneur…
FC Nantes : Kita pique une crise, Luis Castro dans son viseur !
FC Nantes : Kita à nouveau ciblé après la défaite contre Metz
FC Nantes : les jeunes suffiront-ils à sauver Castro et le club en L1 ?
ASSE : après les dirigeants, Horneland lâché par son vestiaire ?
ASSE : fragilisé, Horneland a trouvé son sauveur !
ASSE : Duffus relancé, un gros problème émerge avec Stassin
Mais aussi…
Stade Rennais : sauvé, Beye a fait une nouvelle victime de taille au club !
Stade Rennais : Esteban Lepaul gâté par une légende du PSG
Stade Rennais Mercato : Hateboer, de joker à vrai cadeau empoisonné pour l’OL !
OM Mercato : Benatia prêt à chiper un maillon fort de Beye au Stade Rennais en janvier ?
OM, OL Mercato : l’espoir renaît à Marseille pour Endrick (Real Madrid)
OM Mercato : Benatia débarque sur une piste estivale de l’OL !
OM Mercato : le pire cauchemar d’Aguerd ciblé en attaque ?
OM Mercato : retour au bercail pour Bouna Sarr ?
RC Lens Mercato : écarté à Metz, l’avenir de Sarr totalement relancé !
PSG : Luis Campos relance son rêve absolu au Mercato
PSG – Bayern Munich : Luis Enrique lève le voile sur Ousmane Dembélé
PSG : Vitinha dévoile le véritable enjeu du match contre le Bayern Munich
PSG Mercato : double coup de tonnerre pour Yamal et Akliouche, 2 nouvelles pistes pour janvier !
FC Barcelone : Rashford s’est fait un ennemi de taille dans le vestiaire
FC Barcelone Mercato : le flop Vitor Roque affole la Premier League !
Real Madrid : Mastantuono, la tuile !
Real Madrid : clash total entre Vinicius et Xabi Alonso, ils ne peuvent plus s’encadrer !